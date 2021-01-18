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Киноафиша Сериалы 911 служба спасения Сезоны Сезон 4 Серия 4

911 служба спасения 2018 4 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «911 служба спасения»
Новые аномалии
Сезон 4 / Серия 1 18 января 2021
Отдельно вместе
Сезон 4 / Серия 2 25 января 2021
Будущее время
Сезон 4 / Серия 3 1 февраля 2021
911, на что жалуетесь?
Сезон 4 / Серия 4 8 февраля 2021
Начало пути Бака
Сезон 4 / Серия 5 15 февраля 2021
Сглаз
Сезон 4 / Серия 6 22 февраля 2021
А вот и соседи
Сезон 4 / Серия 7 1 марта 2021
Переломный момент
Сезон 4 / Серия 8 8 марта 2021
Ошеломлённые
Сезон 4 / Серия 9 19 апреля 2021
Родительство
Сезон 4 / Серия 10 26 апреля 2021
Первая помощь
Сезон 4 / Серия 11 3 мая 2021
Охота за сокровищами
Сезон 4 / Серия 12 10 мая 2021
Подозрение
Сезон 4 / Серия 13 17 мая 2021
Выжившие
Сезон 4 / Серия 14 24 мая 2021
О чем серия

В 4 сезоне 4 серии сериала «911 служба спасения» детектив занимается расследованием загадочного убийства на закрытой вечеринке. В это же время врачи пытаются оказать помощь жертвам взрыва. Чимни вынуждена хранить секреты от родителей Мэдди и Бака.

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