В 4 сезоне 13 серии сериала «911 служба спасения» главные герои пытаются спасти невесту, которая угодила в опасную ситуацию на собственной свадьбе. Параллельно спасатели помогают женщине, застрявшей на балконе. Афина раскрывает Бобби свой секрет.
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