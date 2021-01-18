В 4 сезоне 14 серии сериала «911 служба спасения» все герои находятся в состоянии повышенной готовности, когда неизвестный мужчина открывает стрельбу по людям. По ходу развития сюжета Мэдди также вынуждена принять весьма важное жизненное решение.
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