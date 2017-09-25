Солнечный калькулятор, игра в мяч и лоно болельщика
Сезон 1 / Серия 523 ноября 2017
Патч, модем и Зантак®
Сезон 1 / Серия 630 ноября 2017
Грудинка, вуду и гонки
Сезон 1 / Серия 77 декабря 2017
Мыс Канаверал, кот Шредингера и волосы Синди Лопер
Сезон 1 / Серия 814 декабря 2017
Спок, Кирк и Грыжа яичек
Сезон 1 / Серия 921 декабря 2017
Орлиное перо, фасоль и эскимо
Сезон 1 / Серия 104 января 2018
Демоны, Воскресная школа и простые числа
Сезон 1 / Серия 1111 января 2018
Компьютер, Пластиковый пони и Ящик с пивом
Сезон 1 / Серия 1218 января 2018
Чих, содержание под стражей и Cисси Спейсек
Сезон 1 / Серия 131 февраля 2018
Картофельный салат, метла и бутылка папиного виски
Сезон 1 / Серия 141 марта 2018
Доломит, яблочные чипсы и загадочная дама
Сезон 1 / Серия 158 марта 2018
Астероиды-убийцы, Оклахома и машинка для стрижки лохм
Сезон 1 / Серия 1629 марта 2018
Джиу-джитсу, пузырчатая пленка и ю-ху
Сезон 1 / Серия 175 апреля 2018
Мать, ребенок и зад человека в синем
Сезон 1 / Серия 1812 апреля 2018
Глюоны, гуакамоле, Цвет пурпурный
Сезон 1 / Серия 1919 апреля 2018
Собака, белка и рыба по имени Рыба
Сезон 1 / Серия 2026 апреля 2018
Копченая колбаса, карманное пончо и Тони Донза
Сезон 1 / Серия 213 мая 2018
Ванильное мороженое, ухажеры и набор закусок
Сезон 1 / Серия 2210 мая 2018
О чем серия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Детство Шелдона» Мэри уговаривает Джорджа больше времени проводить с младшим сыном, например, на рыбалке. Шелдон вместо рыбалки выбирает поездку во Флориду, чтобы посмотреть на запуск космического шаттла.
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail