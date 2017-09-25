Солнечный калькулятор, игра в мяч и лоно болельщика
Сезон 1 / Серия 523 ноября 2017
Патч, модем и Зантак®
Сезон 1 / Серия 630 ноября 2017
Грудинка, вуду и гонки
Сезон 1 / Серия 77 декабря 2017
Мыс Канаверал, кот Шредингера и волосы Синди Лопер
Сезон 1 / Серия 814 декабря 2017
Спок, Кирк и Грыжа яичек
Сезон 1 / Серия 921 декабря 2017
Орлиное перо, фасоль и эскимо
Сезон 1 / Серия 104 января 2018
Демоны, Воскресная школа и простые числа
Сезон 1 / Серия 1111 января 2018
Компьютер, Пластиковый пони и Ящик с пивом
Сезон 1 / Серия 1218 января 2018
Чих, содержание под стражей и Cисси Спейсек
Сезон 1 / Серия 131 февраля 2018
Картофельный салат, метла и бутылка папиного виски
Сезон 1 / Серия 141 марта 2018
Доломит, яблочные чипсы и загадочная дама
Сезон 1 / Серия 158 марта 2018
Астероиды-убийцы, Оклахома и машинка для стрижки лохм
Сезон 1 / Серия 1629 марта 2018
Джиу-джитсу, пузырчатая пленка и ю-ху
Сезон 1 / Серия 175 апреля 2018
Мать, ребенок и зад человека в синем
Сезон 1 / Серия 1812 апреля 2018
Глюоны, гуакамоле, Цвет пурпурный
Сезон 1 / Серия 1919 апреля 2018
Собака, белка и рыба по имени Рыба
Сезон 1 / Серия 2026 апреля 2018
Копченая колбаса, карманное пончо и Тони Донза
Сезон 1 / Серия 213 мая 2018
Ванильное мороженое, ухажеры и набор закусок
Сезон 1 / Серия 2210 мая 2018
О чем серия
В 1 сезоне 16 серии сериала «Детство Шелдона» Шелдон участвует в научной ярмарке с проектом про астероиды, но награду за участие получает другая девочка. Тогда Шелдон сильно разочаровывается в школьной системе и устраивает подростковый бунт.
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
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