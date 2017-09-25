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Киноафиша Сериалы Детство Шелдона Сезоны Сезон 1 Серия 7

Детство Шелдона 2017 - 2024 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Детство Шелдона»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 25 сентября 2017
Ракеты, коммунисты и десятичная система Дьюи
Сезон 1 / Серия 2 2 ноября 2017
Покер, вера и яйца
Сезон 1 / Серия 3 9 ноября 2017
Терапевт, комикс и колбаса для завтрака
Сезон 1 / Серия 4 16 ноября 2017
Солнечный калькулятор, игра в мяч и лоно болельщика
Сезон 1 / Серия 5 23 ноября 2017
Патч, модем и Зантак®
Сезон 1 / Серия 6 30 ноября 2017
Грудинка, вуду и гонки
Сезон 1 / Серия 7 7 декабря 2017
Мыс Канаверал, кот Шредингера и волосы Синди Лопер
Сезон 1 / Серия 8 14 декабря 2017
Спок, Кирк и Грыжа яичек
Сезон 1 / Серия 9 21 декабря 2017
Орлиное перо, фасоль и эскимо
Сезон 1 / Серия 10 4 января 2018
Демоны, Воскресная школа и простые числа
Сезон 1 / Серия 11 11 января 2018
Компьютер, Пластиковый пони и Ящик с пивом
Сезон 1 / Серия 12 18 января 2018
Чих, содержание под стражей и Cисси Спейсек
Сезон 1 / Серия 13 1 февраля 2018
Картофельный салат, метла и бутылка папиного виски
Сезон 1 / Серия 14 1 марта 2018
Доломит, яблочные чипсы и загадочная дама
Сезон 1 / Серия 15 8 марта 2018
Астероиды-убийцы, Оклахома и машинка для стрижки лохм
Сезон 1 / Серия 16 29 марта 2018
Джиу-джитсу, пузырчатая пленка и ю-ху
Сезон 1 / Серия 17 5 апреля 2018
Мать, ребенок и зад человека в синем
Сезон 1 / Серия 18 12 апреля 2018
Глюоны, гуакамоле, Цвет пурпурный
Сезон 1 / Серия 19 19 апреля 2018
Собака, белка и рыба по имени Рыба
Сезон 1 / Серия 20 26 апреля 2018
Копченая колбаса, карманное пончо и Тони Донза
Сезон 1 / Серия 21 3 мая 2018
Ванильное мороженое, ухажеры и набор закусок
Сезон 1 / Серия 22 10 мая 2018
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Детство Шелдона» бабуля Шелдона готовит безумно вкусную говяжью вырезку, тайна рецепта которой мучает Джорджа уже много лет. Кони решает подшутить над зятем во время ужина, тем самым начав войну между ними.

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