Солнечный калькулятор, игра в мяч и лоно болельщика
Сезон 1 / Серия 523 ноября 2017
Патч, модем и Зантак®
Сезон 1 / Серия 630 ноября 2017
Грудинка, вуду и гонки
Сезон 1 / Серия 77 декабря 2017
Мыс Канаверал, кот Шредингера и волосы Синди Лопер
Сезон 1 / Серия 814 декабря 2017
Спок, Кирк и Грыжа яичек
Сезон 1 / Серия 921 декабря 2017
Орлиное перо, фасоль и эскимо
Сезон 1 / Серия 104 января 2018
Демоны, Воскресная школа и простые числа
Сезон 1 / Серия 1111 января 2018
Компьютер, Пластиковый пони и Ящик с пивом
Сезон 1 / Серия 1218 января 2018
Чих, содержание под стражей и Cисси Спейсек
Сезон 1 / Серия 131 февраля 2018
Картофельный салат, метла и бутылка папиного виски
Сезон 1 / Серия 141 марта 2018
Доломит, яблочные чипсы и загадочная дама
Сезон 1 / Серия 158 марта 2018
Астероиды-убийцы, Оклахома и машинка для стрижки лохм
Сезон 1 / Серия 1629 марта 2018
Джиу-джитсу, пузырчатая пленка и ю-ху
Сезон 1 / Серия 175 апреля 2018
Мать, ребенок и зад человека в синем
Сезон 1 / Серия 1812 апреля 2018
Глюоны, гуакамоле, Цвет пурпурный
Сезон 1 / Серия 1919 апреля 2018
Собака, белка и рыба по имени Рыба
Сезон 1 / Серия 2026 апреля 2018
Копченая колбаса, карманное пончо и Тони Донза
Сезон 1 / Серия 213 мая 2018
Ванильное мороженое, ухажеры и набор закусок
Сезон 1 / Серия 2210 мая 2018
О чем серия
В 1 сезоне 7 серии сериала «Детство Шелдона» бабуля Шелдона готовит безумно вкусную говяжью вырезку, тайна рецепта которой мучает Джорджа уже много лет. Кони решает подшутить над зятем во время ужина, тем самым начав войну между ними.
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
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«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
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