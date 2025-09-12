BBC наснимали кучу сериалов не хуже «Шерлока» и «Острых козырьков»: топ-10 проектов студии с рейтингом не ниже 8 баллов

BBC давно научили мир тому, что телевидение может быть не хуже большого кино. Многие сразу вспоминают «Шерлока» или «Острые козырьки», но у студии есть и другие проекты, которые собирали на IMDb стабильно выше восьмерки и стали недооцененной классикой.

«Дуракам везет» (1981–2003)

Два брата Троттера из небогатого района Лондона мечтают стать миллионерами и постоянно ищут «гениальные» схемы. Чаще всего это продажа ненужного хлама, но упорства им не занимать.

Ситком сперва шел не очень, но к середине 90-х превратился в главный хит британского ТВ: финал сезона в 1996 году посмотрели 24,3 миллиона человек — абсолютный рекорд.

«Монти Пайтон: Летающий цирк» (1969–1974)

Комедийное шоу, где труппа «Монти Пайтон» издевалась над телевидением, культурой и политикой 60–70-х. Абсурдные сценки, анимация Терри Гиллиама, вечные перебивки рыцаря с курицей.

Все это сформировало целый язык современного комедийного абсурда. Без «Пайтонов» не было бы ни «Мистера Бина», ни «Южного парка».

«Дрянь» (2016–2019)

История девушки по прозвищу Флибэг, которая теряет подругу, ругается с семьей и бесконечно спит не с теми, с кем нужно. Она ломает четвертую стену и разговаривает со зрителями напрямую.

Сценаристка и актриса Фиби Уоллер-Бридж сделала из собственного спектакля сериал, который собрал все возможные премии и принес Amazon Prime один из главных хитов.

«Отель "Фолти Тауэрс"» (1975–1979)

Хозяин отеля Бэзил Фолти не умеет вести бизнес и компенсирует это хамством. А наводить порядок пытаются жена, горничная и официант-испанец.

Название — игра слов: «Фолти» звучит как faulty («дефектный»). Сериал стал эталоном британского ситкома, хотя у него всего 12 серий.

«По долгу службы» (2012 — 2021)

После неудачной операции офицер Стив Арнотт попадает в антикоррупционный отдел и понимает, что полиция пронизана связями с преступным миром.

Авторы консультировались с бывшими сотрудниками под анонимностью, поэтому сериал выглядит максимально реалистично и жестко критикует систему.

«Доктор Кто» (2005 — 2022)

Инопланетянин по имени Доктор путешествует во времени и спасает цивилизации. Его корабль ТАРДИС выглядит как полицейская будка, а спутниками обычно становятся земляне.

В действительности сериал начался еще в 1963 году, но перезапуск 2005-го сделал его культовым для нового поколения и подарил несколько спин-оффов.

«Да, господин министр» (1980–1984)

Министр Джеймс Хэкер формально принимает решения, но им манипулируют все вокруг — от жены до подчиненных. Политическая сатира настолько точна, что актуальна и сейчас.

Продолжение «Да, господин Премьер-министр», которое вышло спустя два года после финала, закрепило культовый статус проекта.

«Лютер» (2010 — 2019)

Идрис Эльба играет детектива Джона Лютера, которого тянет вниз депрессия, но мозг все еще работает идеально. Он расследует самые сложные дела, хотя его методы далеки от закона.

Сезоны короткие — по 2–4 серии, но каждая серия воспринимается как один мини-фильм.

«Убивая Еву» (2018 — 2022)

Сотрудница MI5 Ева Поластри получает задание выслеживать наемную убийцу Вилланель. Их противостояние постепенно перерастает в навязчивую одержимость.

Сериал по книгам Люка Дженнингса адаптировала Фиби Уоллер-Бридж — и он мгновенно стал культовым благодаря и сюжету, и визуальной стилистике.

«Ночной администратор» (2016)

Том Хиддлстон играет бывшего военного Джонатана Пайна, который работает ночным портье в Каире и случайно сталкивается с контрабандой оружия. Его вербует разведка, и он внедряется в окружение торговца оружием (Хью Лори).

Медленный, стильный триллер по роману Джона Ле Карре, снятый талантливым режиссером Сюзанной Бир.

Все эти проекты — доказательство, что BBC умеют в разное: от абсурдного юмора до депрессивных детективов. И каждый из них заслуживает хотя бы одного шанса попасть в ваш плейлист.

