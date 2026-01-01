Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Волшебник Земноморья
Актеры и роли
Актеры сериала «Волшебник Земноморья»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «Волшебник Земноморья»
Вся информация о сериале
Шон Эшмор
Shawn Ashmore
Марк Эчисон
Mark Acheson
Кристин Кройк
Kristin Kreuk
Кристин Кройк
Kristin Kreuk
Tenar
Изабелла Росселлини
Isabella Rossellini
Себастьян Роше
Sebastian Roché
Karen Elizabeth Austin
Кристофер Бриттон
Christopher Britton
Крис Готье
Chris Gauthier
Vetch
Дженнифер Кэлверт
Jennifer Calvert
Kossil
Р. Нельсон Браун
R. Nelson Brown
Эмили Хэмпшир
Emily Hampshire
Rosa
Марк Хилдрет
Mark Hildreth
Jasper
Седрик Де Суза
Cedric De Souza
Алан Скарф
Alan Scarfe
Arch Magus
Джон ДеСантис
John DeSantis
Алессандро Джулиани
Alessandro Giuliani
Эмили Хэмпшир
Emily Hampshire
Крис Готье
Chris Gauthier
Аманда Таппинг
Amanda Tapping
Эрин Карплак
Erin Karpluk
Марк Хилдрет
Mark Hildreth
Джон Тенч
John Tench
Бабушка положила 1000 рублей на сберкнижку в 1990 году: внучка пришла в банк за деньгами 30 лет спустя и чуть не расплакалась
Вот чем теперь мою ягоды вместо мыла и соды: даже малина не раскисает, а грязь легко уходит
Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
«Мастера Маргариту» и самого Локшина легендарный литературовед Жаринов сровнял с землей: «Режиссер снял какую-то шнягу»
ИИ назвал лучший сериал про Османскую империю — «Великолепный век» хорош, но этот шедевр от Netflix на голову выше
Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?
«Невский» — крепкий середнячок, но вот этот сериал с Паламарчуком — высший пилотаж: «Кинопоиск» не зря отправил его в топ-250 лучших
Этот недооцененный детектив Wink «смотрел на одном дыхании, даже поесть забыл»: с рейтингом 7.6 не согласен – тянет на «девятку»
«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)
«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»
Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667