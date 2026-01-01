Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марк Эчисон
Mark Acheson
Киноафиша
Персоны
Марк Эчисон
Марк Эчисон
Mark Acheson
Дата рождения
19 сентября 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Эдмонтон, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.2
Лихач
(2007)
6.9
Новый вишневый вкус
(2021)
6.6
Тихая ночь, смертельная ночь
(2025)
Фильмография Марк Эчисон
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мистика
Мюзикл
Семейный
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2025
2021
2016
2008
2007
2005
2000
Все
7
Фильмы
6
Сериалы
1
Актер
7
6.6
Тихая ночь, смертельная ночь
Silent Night, Deadly Night
ужасы
2025, США / Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Новый вишневый вкус
драма, фэнтези, мистика
2021, США
5.2
Мастер очистки
The Master Cleanse
комедия, драма, фэнтези
2016, Канада / США
6.4
Barbie и Хрустальный замок
Barbie and the Diamond Castle
анимация, семейный, мюзикл
2008, США / Канада
7.2
Лихач
Hot Rod
комедия, боевик
2007, США
Смотреть трейлер
3.6
Один в темноте
Alone in the Dark
ужасы, боевик, триллер
2005, Канада / Германия / США
6.3
Азартные игры
Reindeer Games
триллер, криминал, боевик, драма
2000, США
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667