Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джон ДеСантис
Джон ДеСантис John DeSantis
Киноафиша Персоны Джон ДеСантис

Джон ДеСантис

John DeSantis

Карьера
Актер

Популярные фильмы

Лемони Сникет: 33 несчастья 7.0
Лемони Сникет: 33 несчастья (2017)
13-й воин 7.0
13-й воин (1999)

Фильмография Джон ДеСантис

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актер 2
Лемони Сникет: 33 несчастья 7
Лемони Сникет: 33 несчастья
драма, семейный, ужасы 2017, США
13-й воин 7
13-й воин The 13th Warrior
приключения, боевик 1999, США
Смотреть трейлер
«Наконец-то любимый Прилучный вернулся»: новый трейлер «Мажора в Дубае» свел поклонниц с ума — ждем 30 октября (видео)
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше