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Kinoafisha TV Shows Earthsea Cast and roles

"Earthsea" Cast

"Earthsea" cast All info
Shawn Ashmore
Shawn Ashmore
Mark Acheson
Mark Acheson
Kristin Kreuk
Kristin Kreuk
Kristin Kreuk
Kristin Kreuk
Tenar Isabella Rossellini
Isabella Rossellini
Sebastian Roché
Karen Elizabeth Austin
Christopher Britton
Chris Gauthier
Chris Gauthier
Vetch
Jennifer Calvert
Kossil
R. Nelson Brown
Emily Hampshire
Emily Hampshire
Rosa
Mark Hildreth
Jasper
Cedric De Souza
Alan Scarfe
Arch Magus
John DeSantis
John DeSantis
Alessandro Giuliani
Alessandro Giuliani
Emily Hampshire
Emily Hampshire
Chris Gauthier
Chris Gauthier
Amanda Tapping
Amanda Tapping
Erin Karpluk
Erin Karpluk
Mark Hildreth
John Tench
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