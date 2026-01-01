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Earthsea
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"Earthsea" Cast
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"Earthsea" cast
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Shawn Ashmore
Mark Acheson
Kristin Kreuk
Kristin Kreuk
Tenar
Isabella Rossellini
Sebastian Roché
Karen Elizabeth Austin
Christopher Britton
Chris Gauthier
Vetch
Jennifer Calvert
Kossil
R. Nelson Brown
Emily Hampshire
Rosa
Mark Hildreth
Jasper
Cedric De Souza
Alan Scarfe
Arch Magus
John DeSantis
Alessandro Giuliani
Emily Hampshire
Chris Gauthier
Amanda Tapping
Erin Karpluk
Mark Hildreth
John Tench
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