Марк Хилдрет Mark Hildreth
Киноафиша Персоны Марк Хилдрет

Марк Хилдрет

Mark Hildreth

Дата рождения
24 января 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ванкувер, Канада
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Удивительные Люди Икс: Одаренные 7.2
Удивительные Люди Икс: Одаренные (2009)
Воскрешение 7.2
Воскрешение (2014)
Барби: Принцесса и Нищенка 7.1
Барби: Принцесса и Нищенка (2004)

Фильмография Марк Хилдрет

Жанр
Год
Воскрешение 7.2
Воскрешение
драма, фантастика, детектив 2014, США
Vизитеры 6.7
Vизитеры
драма, триллер, фантастика 2009, США
Удивительные Люди Икс: Одаренные 7.2
Удивительные Люди Икс: Одаренные
боевик, приключения, фантастика 2009,
Барби и три мушкетера 6.3
Барби и три мушкетера Barbie and the Three Musketeers
анимация, семейный 2009, США
Барби в волшебство Пегаса 6.6
Барби в волшебство Пегаса Barbie and the Magic of Pegasus
анимация, семейный, мелодрама 2005, США / Канада
My Scene: Звезды Голливуда 6.3
My Scene: Звезды Голливуда My Scene Goes Hollywood: The Movie
анимация 2005, США
Волшебник Земноморья
Волшебник Земноморья
драма, приключения, фэнтези 2004, США/Канада
Волшебник Земноморья 5.9
Волшебник Земноморья Earthsea
приключения, драма, фэнтези 2004, США
Барби: Принцесса и Нищенка 7.1
Барби: Принцесса и Нищенка Barbie as the Princess and the Pauper
анимация, комедия, семейный 2004, США / Канада
Барби: Лебединое озеро 6.7
Барби: Лебединое озеро Barbie of Swan Lake
анимация, семейный 2003, США
Барби и дракон 6.5
Барби и дракон Barbie as Rapunzel
анимация, семейный, фэнтези 2002, США
