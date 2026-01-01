Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Хилдрет
Mark Hildreth
Дата рождения
24 января 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ванкувер, Канада
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.2
Удивительные Люди Икс: Одаренные
(2009)
7.2
Воскрешение
(2014)
7.1
Барби: Принцесса и Нищенка
(2004)
Фильмография Марк Хилдрет
Актер
11
7.2
Воскрешение
драма, фантастика, детектив
2014, США
6.7
Vизитеры
драма, триллер, фантастика
2009, США
7.2
Удивительные Люди Икс: Одаренные
боевик, приключения, фантастика
2009,
6.3
Барби и три мушкетера
Barbie and the Three Musketeers
анимация, семейный
2009, США
6.6
Барби в волшебство Пегаса
Barbie and the Magic of Pegasus
анимация, семейный, мелодрама
2005, США / Канада
6.3
My Scene: Звезды Голливуда
My Scene Goes Hollywood: The Movie
анимация
2005, США
Волшебник Земноморья
драма, приключения, фэнтези
2004, США/Канада
5.9
Волшебник Земноморья
Earthsea
приключения, драма, фэнтези
2004, США
7.1
Барби: Принцесса и Нищенка
Barbie as the Princess and the Pauper
анимация, комедия, семейный
2004, США / Канада
6.7
Барби: Лебединое озеро
Barbie of Swan Lake
анимация, семейный
2003, США
6.5
Барби и дракон
Barbie as Rapunzel
анимация, семейный, фэнтези
2002, США
