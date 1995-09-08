Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мерт Доган
Mert Dogan
Киноафиша
Персоны
Мерт Доган
Мерт Доган
Mert Dogan
Дата рождения
8 сентября 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Адана, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.5
Меня зовут Фарах
(2023)
6.9
Вавилон
(2020)
5.8
Грязная кровь
(2024)
Фильмография Мерт Доган
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2020
Все
5
Сериалы
5
Актер
5
5.1
Зов предков
драма
2025, Турция
5.8
Грязная кровь
драма
2024, Турция
7.5
Меня зовут Фарах
драма, мелодрама
2023, Турция
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
2.7
Имя любовь
драма
2022, Турция
6.9
Вавилон
драма
2020, Турция
