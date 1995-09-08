Оповещения от Киноафиши
Мерт Доган
Мерт Доган

Дата рождения
8 сентября 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Адана, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Меня зовут Фарах 7.5
Меня зовут Фарах (2023)
Вавилон 6.9
Вавилон (2020)
Грязная кровь 5.8
Грязная кровь (2024)

Фильмография Мерт Доган

Жанр
Год
Зов предков 5.1
Зов предков
драма 2025, Турция
Грязная кровь 5.8
Грязная кровь
драма 2024, Турция
Меня зовут Фарах 7.5
Меня зовут Фарах
драма, мелодрама 2023, Турция
Имя любовь 2.7
Имя любовь
драма 2022, Турция
Вавилон 6.9
Вавилон
драма 2020, Турция
