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Постер сериала Сонька Золотая Ручка
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Киноафиша Сериалы Сонька Золотая Ручка

Сонька Золотая Ручка (2007 - 2010)

Sonka Zolotaya Ruchka 18+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 19 часов 30 минут

О чем сериал

Родившись в Одессе и проведя детство в нищете еврейского квартала, Сонька уже с юности наловчилась «ловить фарт» в любой ситуации. Не имея никакого образования, она без труда выучила три европейских языка и путешествовала по Европе, представляясь то баронессой, то графиней, то виконтессой. Сонька несколько раз была замужем, жила под пятнадцатью разными именами, мастерски меняла внешность и манеры, бежала с каторги. Сюжет строится на инсценировке самых ярких и значительных махинаций рискованной авантюристки. Также авторы реконструируют эпизоды из жизни Соньки, которые по сей день покрыты завесой тайны.

В ролях
В ролях
Богдан Ступка
Богдан Ступка
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Анастасия Микульчина
Анастасия Микульчина
Иван Бортник
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Сонька Золотая Ручка - Сезон 1 Сезон 1
2007, 12 эпизодов
 
Сонька Золотая Ручка - Сезон 2 Сезон 2
2010, 14 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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