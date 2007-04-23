Родившись в Одессе и проведя детство в нищете еврейского квартала, Сонька уже с юности наловчилась «ловить фарт» в любой ситуации. Не имея никакого образования, она без труда выучила три европейских языка и путешествовала по Европе, представляясь то баронессой, то графиней, то виконтессой. Сонька несколько раз была замужем, жила под пятнадцатью разными именами, мастерски меняла внешность и манеры, бежала с каторги. Сюжет строится на инсценировке самых ярких и значительных махинаций рискованной авантюристки. Также авторы реконструируют эпизоды из жизни Соньки, которые по сей день покрыты завесой тайны.