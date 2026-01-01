Постеры сериала «Женщина без прошлого»

Всегда перед сном кидаю в мойку 2-3 таблетки активированного угля — жалею, что не додумалась до этого раньше

Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано

Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю

Хоррор за $1 000 000 оказался круче «Оно 2» и «Изгоняющего дьявола» — новичок с двух ног влетел в топ-5 самых кассовых ужастиков

«Первый отдел» — безоговорочный хит НТВ, но именно он «похоронил» «Невский-8»: еще и Васильев не рвется возвращаться

«Сага о Винланде», бесспорно, хороша: но это аниме обожает даже ее создатель – «пересматриваю, и это невероятно круто»

Чужие деньги считать неприлично, но в этом тесте можно: угадайте гонорары 7 актеров за культовые фильмы СССР

«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР

«Утром — деньги, вечером — стулья», а сейчас — тест: сможете угадать профессии героев из 6 советских фильмов?

«Жду больше мокрухи в 4 сезоне»: после финала «Инспектора Гаврилова» одни требуют продолжения, другие просят вовремя остановиться