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Киноафиша Сериалы Последствия

Последствия (2020 - 2020)

Posledstviya 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Даже праведный гнев имеет последствия! Когда Андрей (Александр Самойленко) узнал, что одна из трех дочерей не от него, то не просто развелся и выгнал жену. Он добился полной опеки над детьми, даже той, которая не его, а их матери был выписан запрет даже приближаться к ним. Деньги и хорошие связи позволили ему сделать так, как не сделал бы ни один суд. Бизнес развивается, девочки растут, женщин вокруг много, но Андрею ставят страшный диагноз — рак мозга. Жить ему прогнозируют всего несколько месяцев. Чтобы после его смерти дочери не остались одни, он делает предложение своей любовнице, но неожиданно встречает их настоящую мать. Он понимает, что все еще любит свою бывшую жену.
 

Последствия - трейлер первого сезона
Последствия  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Егор Корешков
Егор Корешков
Анна Тараторкина
Анна Тараторкина
Эра Зиганшина
Эра Зиганшина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Последствия - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
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