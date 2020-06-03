Даже праведный гнев имеет последствия! Когда Андрей (Александр Самойленко) узнал, что одна из трех дочерей не от него, то не просто развелся и выгнал жену. Он добился полной опеки над детьми, даже той, которая не его, а их матери был выписан запрет даже приближаться к ним. Деньги и хорошие связи позволили ему сделать так, как не сделал бы ни один суд. Бизнес развивается, девочки растут, женщин вокруг много, но Андрею ставят страшный диагноз — рак мозга. Жить ему прогнозируют всего несколько месяцев. Чтобы после его смерти дочери не остались одни, он делает предложение своей любовнице, но неожиданно встречает их настоящую мать. Он понимает, что все еще любит свою бывшую жену.

