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Киноафиша Сериалы Лихач 4

Лихач 4 (2025 - …)

Lihach 4 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

В новом сезоне Сергей Сотников начнет жизнь с чистого листа, уволившись с поста начальника уголовного розыска города Сочи. Но его любовь к гонкам и лихой езде останется неизменной: он участвует в заездах на мотоциклах по горным трассам и проводит время в известном байкерском баре «Бензобак». Однажды Лихач становится случайным участником событий, повлекших за собой сложное и увлекательное расследование. История начнется с загадочной смерти давней знакомой Сотникова и будет развиваться на протяжении всего сезона.

В ролях
В ролях
Никита Панфилов
Никита Панфилов
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Жанна Эппле
Жанна Эппле
Денис Пьянов
Денис Пьянов
Екатерина Зорина
Екатерина Зорина
Ольга Павлюкова
Ольга Павлюкова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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