В новом сезоне Сергей Сотников начнет жизнь с чистого листа, уволившись с поста начальника уголовного розыска города Сочи. Но его любовь к гонкам и лихой езде останется неизменной: он участвует в заездах на мотоциклах по горным трассам и проводит время в известном байкерском баре «Бензобак». Однажды Лихач становится случайным участником событий, повлекших за собой сложное и увлекательное расследование. История начнется с загадочной смерти давней знакомой Сотникова и будет развиваться на протяжении всего сезона.