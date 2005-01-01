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Постер сериала Большая прогулка
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Киноафиша Сериалы Большая прогулка

Большая прогулка (2005 - …)

Bolshaya progulka 18+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Талантливый работник телевидения Яна мечтает сделать собственную программу. Но прежде чем продюсеры позволят ей осуществить мечту, Яне необходимо «засветиться» на голубом экране. Яна предлагает идею реалити-шоу, все участники которого не будут знать о том, что их действия ежесекундно фиксируют на пленку. Подсадной уткой, управляющей героями программы, становится сама Яна. Случайно подобранные участники едут к морю, а за ними выезжает и съемочная группа, которая организовывает им приключения. Однако отношения между героями развиваются не по плану, а придуманные препятствия оборачиваются реальными проблемами...

В ролях
В ролях
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Павел Баршак
Павел Баршак
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Михаил Трухин
Михаил Трухин
Георгий Маришин
Георгий Маришин
Всеволод Цурило
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Сезоны
Большая прогулка - Сезон 1 Сезон 1
2005, 8 эпизодов
 
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