Постеры сериала «Анна. Жена егеря»

Уже посмотрели финал «Рыцаря Семи королевств»? Не время расслабляться — собрали все будущие спин-оффы по «Игре престолов»

Тест по «Невероятным приключениям итальянцев в России»: только те, кто пересматривает комедию каждый год, наберут 6/6

Не только в СССР были «В бой идут одни "старики"»: эти 3 зарубежных фильма тоже рассказывают о подвигах летчиков

Уже круче «Магической битвы»: «Киберслав» встал в один ряд с лучшими аниме в истории – от «Евангелиона» до «Ковбоя Бибопа»

5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин

«Меня разорвало в клочья»: 6 новинок кино рекомендует сам Бурунов – №6 смотрел «2.5 часа как парализованный»

Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели

Сериал с 8,4 на IMDb внезапно исчез с российского ТВ после 50 серий — продолжение нашли только самые настойчивые

«Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска

За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)