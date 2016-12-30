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Постер сериала Я люблю своего мужа
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Киноафиша Сериалы Я люблю своего мужа

Я люблю своего мужа (2016 - 2016)

Ya lyublyu svoego muzha 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Україна
Продолжительность сериала 3 часа 8 минут

О чем сериал

Сергей считает, что за 15 лет брака знает все о своей жене Ольге. Она хорошая хозяйка и мать, но с годами стала скучной, неинтересной, «прочитанной книгой». Сергей регистрируется на сайте знакомств и заводит виртуальный роман с незнакомкой по имени Эмма. Стремительные виртуальные отношения становятся реальными. Женщина умна и очень соблазнительна. Правда, прячет лицо и предпочитает встречаться в темноте, но это еще больше распаляет Сергея. В отличие от опостылевшей однообразной Ольги, Эмма — загадочна и притягательна.

В ролях
В ролях
Ада Роговцева
Ада Роговцева
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Владимир Горянский
Инна Беликова
Алексей Тритенко
Иван Оганесян
Иван Оганесян
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Сезоны
Я люблю своего мужа - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
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