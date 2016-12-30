Сергей считает, что за 15 лет брака знает все о своей жене Ольге. Она хорошая хозяйка и мать, но с годами стала скучной, неинтересной, «прочитанной книгой». Сергей регистрируется на сайте знакомств и заводит виртуальный роман с незнакомкой по имени Эмма. Стремительные виртуальные отношения становятся реальными. Женщина умна и очень соблазнительна. Правда, прячет лицо и предпочитает встречаться в темноте, но это еще больше распаляет Сергея. В отличие от опостылевшей однообразной Ольги, Эмма — загадочна и притягательна.