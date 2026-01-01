Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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Награды и номинации «Масада»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 1982
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Победитель
Outstanding Achievement in Music Composition for a Limited Series or a Special (Dramatic Underscore)
Победитель
Outstanding Achievement in Makeup
Номинант
Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Costume Design for a Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Achievement in Music Composition for a Limited Series or a Special (Dramatic Underscore)
Номинант
Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
Номинант
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