Цитаты из сериала Масада

Корнелий Флавий Силва Победа? Что мы выиграли? Мы выиграли камень посреди пустоши, на берегу отравленного моря.
Элеазар бен Яир Ты говоришь, что поймаешь нас и убьешь? Я приглашаю тебя попробовать.
Корнелий Флавий Силва Ты приглашаешь меня попробовать? Твоя страна уже одно длинное и узкое кладбище; твои города плоские, как пустыни, твой храм разрушен, а большинство выживших - рабы, и все это за семь лет наших 'попыток'. Дай нам должное, человек, мы знаем, как убивать.
Кофар [с постным тоном] Ваше превосходительство, какая честь.
Корнелий Флавий Силва Здравствуйте, Кофар. Я вижу, что ты всё ещё на шаг впереди от проказы.
Корнелий Флавий Силва [к Галлусу] Мы должны столкнуться с правдой. Мы устроили этот лагерь для осады. Мы не ожидали, что они будут наведываются в любое время. Мы ожидали, что они будут упрямыми, а они оказались умными. Я ненавижу умность! Это солдат во мне, но сейчас нам бы немного этого не помешало.
Rubrius Gallus [после того, как ветер задувает песок ему в лицо] Чёртов ветер!
Centurion Может, дождь пойдёт, а?
Rubrius Gallus [лаконично] Может, и дыни из Египта, но этого не будет.
Senator Pomponius Falco [прибыв в лагерь в знойный день] Вот тебе и атеизм! Ад существует! Это он!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Питер О’Тул
Peter O'Toole
Питер О’Брайэн
Peter O'Brien
Питер Штраусс
Peter Strauss
Энтони Куэйл
Anthony Quayle
Дэвид Уорнер
Дэвид Уорнер
David Warner
