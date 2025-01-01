Элеазар бен Яир Ты говоришь, что поймаешь нас и убьешь? Я приглашаю тебя попробовать.

Корнелий Флавий Силва Ты приглашаешь меня попробовать? Твоя страна уже одно длинное и узкое кладбище; твои города плоские, как пустыни, твой храм разрушен, а большинство выживших - рабы, и все это за семь лет наших 'попыток'. Дай нам должное, человек, мы знаем, как убивать.