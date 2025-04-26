Отзывы о сериале «Два капитана»

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Два капитана
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Наталья Леонова
26 апреля 2025, 22:02
Оценка
Первые серии " Двух капитанов" понравились именно занимательной детективной составляющей. Огорчило, что демонстрации следующих серий долго ждать. Главные герои - симпатичные. Их взаимоотношения не мешают детективному сюжету. Многие сценаристы заполняют серии любовными историями в ущерб детективной фабуле. В этом сериале все в норме.
26 апреля 2025, 22:02
5
0
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 23:01
в ответ на сообщение
Наталья Леонова от 26 апреля 2025, 22:02
Здорово, что сериал произвёл на вас такое впечатление! 😉
30 апреля 2025, 23:01
3
0
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Ольга Добронравова
1 мая 2025, 17:18
С нетерпением жду следующих серий. Очень люблю Фаттахову.
1 мая 2025, 17:18
5
0
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Ирина Ромашова
14 мая 2025, 04:35
Оценка
Хотелось бы продолжения, какая то недосказанность, оборвали резко , ждём продолжения.
14 мая 2025, 04:35
1
0
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Киноафиша.инфо
31 мая 2025, 23:25
в ответ на сообщение
Ирина Ромашова от 14 мая 2025, 04:35
Ожидаем!
31 мая 2025, 23:25
1
0
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Ирина Васильева
16 июня 2025, 16:37
Оценка
Продолжение будет? Сюжет интересный, актёры замечательные
16 июня 2025, 16:37
0
0
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Елена Шаталина
4 июля 2025, 14:26
Оценка
Сериал хороший жду продолжение.И сюжет и актеры.
4 июля 2025, 14:26
0
0
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