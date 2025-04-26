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Киноафиша Сериалы Два капитана Отзывы

Отзывы о сериале «Два капитана»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Наталья Леонова 26 апреля 2025, 22:02
Оценка
Первые серии " Двух капитанов" понравились именно занимательной детективной составляющей. Огорчило, что демонстрации следующих серий долго ждать. Главные герои - симпатичные. Их взаимоотношения не мешают детективному сюжету. Многие сценаристы заполняют серии любовными историями в ущерб детективной фабуле. В этом сериале все в норме.
26 апреля 2025, 22:02 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 23:01
в ответ на сообщение Наталья Леонова от 26 апреля 2025, 22:02
Здорово, что сериал произвёл на вас такое впечатление! 😉
30 апреля 2025, 23:01 Ответить
Ольга Добронравова 1 мая 2025, 17:18
С нетерпением жду следующих серий. Очень люблю Фаттахову.
1 мая 2025, 17:18 Ответить
Ирина Ромашова 14 мая 2025, 04:35
Оценка
Хотелось бы продолжения, какая то недосказанность, оборвали резко , ждём продолжения.
14 мая 2025, 04:35 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 23:25
в ответ на сообщение Ирина Ромашова от 14 мая 2025, 04:35
Ожидаем!
31 мая 2025, 23:25 Ответить
Ирина Васильева 16 июня 2025, 16:37
Оценка
Продолжение будет? Сюжет интересный, актёры замечательные
16 июня 2025, 16:37 Ответить
Елена Шаталина 4 июля 2025, 14:26
Оценка
Сериал хороший жду продолжение.И сюжет и актеры.
4 июля 2025, 14:26 Ответить
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