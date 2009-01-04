Продолжение знаменитой истории знойной цыганки Кармелиты и её возлюбленного Миро. Действие сериала разворачивается в том же самом городке. Со времени последних событий прошёл год. Баро и Астахов формально отошли от дел и передали бразды правления своим детям. В городке все спокойно. Между русскими и цыганами наконец-то наладились мирные отношения, все живут собственной жизнью, стараются не мешать друг другу. Миро управляет табором, но должность его - номинальная. За важными решениями и советами цыгане по-прежнему обращаются к Рамиру. Баро живет с Земфирой, они усыновили детей Розауры, и большую часть времени он посвящает воспитанию «настоящих» цыганят. Астахов и Баро - друзья, и они часто встречаются, чтобы обсудить, как живут и как ведут дела их дети, Миро и Кармелита. Многие поступки молодых они считают импульсивными, необдуманными, но мужчины дали себе слово не вмешиваться в жизнь молодых, и стараются следовать этому правилу. Появится в сериале и вторая линия. Юная цыганка Хитана сбегает из своего табора и прибивается к Кармелите. Хитана бежит от нежелательного замужества с бизнесменом Лексой, который ко всему прочему хочет еще и завладеть всем бизнесом Баро. Кармелита ее понимает, ведь когда-то она тоже не хотела выходить замуж за нелюбимого...