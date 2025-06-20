Меню
«Небритый Черкасов с булькающим голосом»: в новинке НТВ со Смоляковым даже не скрывают, что копируют «МосГаз» и «Метод» Вновь печальный опер, вновь нераскрытое дело. 
20 июня 2025 15:13
Смоляков с Альцгеймером ищет маньяка: у «Мосгаза» без лишнего шума вышло «продолжение» от того же режиссера Проект на 12 эпизодов понравится поклонникам майора Черкасова.
20 марта 2025 13:46
