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Постер телешоу Большой куш. Бангкок
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Киноафиша Сериалы Большой куш. Бангкок

Большой куш. Бангкок (2025 - …)

Bolshoj kush. Bangkok 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 1 час 30 минут

О чем телешоу

Формат шоу – это смесь стратегии, авантюры и настоящей схватки умов. В начале проекта каждая пара получает по чемодану, но только в одном из них спрятаны 10 миллионов, десять других пусты, а один таит чёрную метку – билет на вылет. Каждая серия – это испытания, блеф, рискованные обмены и возможность кардинально изменить свою судьбу на проекте. В конце выпуска проходит большой обмен, который решает, кто продолжит игру, а кто отправится домой. А самое интересное – тот, кто окажется обладателем чемодана с деньгами, сам определит новую жертву чёрной метки.
 

В ролях
В ролях
Павел Воля
Павел Воля
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Сезоны
Большой куш. Бангкок - Сезон 1 Сезон 1
2025, 1 эпизод
 
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