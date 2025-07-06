Формат шоу – это смесь стратегии, авантюры и настоящей схватки умов. В начале проекта каждая пара получает по чемодану, но только в одном из них спрятаны 10 миллионов, десять других пусты, а один таит чёрную метку – билет на вылет. Каждая серия – это испытания, блеф, рискованные обмены и возможность кардинально изменить свою судьбу на проекте. В конце выпуска проходит большой обмен, который решает, кто продолжит игру, а кто отправится домой. А самое интересное – тот, кто окажется обладателем чемодана с деньгами, сам определит новую жертву чёрной метки.