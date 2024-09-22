Теперь селебрити отправятся в самые настоящие джунгли, чтобы показать себя, не ударить в грязь лицом и не стать добычей анаконды или ягуара. И главное – свой денежный приз участники будут копить сами! В шоу «Звёзды в джунглях» примут участие 19 популярных артистов. С первого дня в лагере в джунглях будут проживать 10 человек, а остальные будут появляться после ухода кого-то из первого состава.

Главная задача участников – заработать монеты на сложных испытаниях, которые можно потратить на еду или забрать в качестве денежного приза – всё зависит от выбора звезд. Максимальный выигрыш может составить более 30 миллионов рублей! Каждую неделю кто-то из участников покидает проект на традиционном для такого формата голосовании, а это значит, что зрители снова будут свидетелями интриг, конфликтов, коалиций, заговоров и всего того, что делает классное реалити – настоящим реалити!