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Постер телешоу Звезды в джунглях
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Киноафиша Сериалы Звезды в джунглях

Звезды в джунглях (2024 - …)

Zvyozdy v Dzhunglyakh 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 3 часа 0 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 45 часов 0 минут

О чем телешоу

Теперь селебрити отправятся в самые настоящие джунгли, чтобы показать себя, не ударить в грязь лицом и не стать добычей анаконды или ягуара. И главное – свой денежный приз участники будут копить сами! В шоу «Звёзды в джунглях» примут участие 19 популярных артистов. С первого дня в лагере в джунглях будут проживать 10 человек, а остальные будут появляться после ухода кого-то из первого состава. 
Главная задача участников – заработать монеты на сложных испытаниях, которые можно потратить на еду или забрать в качестве денежного приза – всё зависит от выбора звезд. Максимальный выигрыш может составить более 30 миллионов рублей! Каждую неделю кто-то из участников покидает проект на традиционном для такого формата голосовании, а это значит, что зрители снова  будут свидетелями интриг, конфликтов, коалиций, заговоров и всего того, что делает классное реалити –  настоящим реалити!

В ролях
В ролях
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Ольга Бузова
Ольга Бузова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг шоу

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6.7 IMDb
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Сезоны
Звезды в джунглях - Сезон 1 Сезон 1
2024, 15 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
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