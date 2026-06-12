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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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Встать на ноги
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Статьи о сериале «Встать на ноги»
Вся информация о сериале
За 3 свежих сериала из России совсем не стыдно: у всех оценки не ниже 7.8 – отличилась в том числе Мария Аронова
Если что-то упустили, искренне советую наверстать.
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12 июня 2026 11:50
За эти 3 российских сериала совсем не стыдно: глянула и не жалею – есть даже наши «Очень странные дела»
У всех отличные оценки и разные жанры.
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4 июня 2026 15:13
«Подразумевают продолжение»: 2 сезон «Встать на ноги» с Куценко даже не анонсировали, но уже ясно, о чем он будет
У режиссера и главных звезд сериала позиции разошлись.
1 комментарий
4 апреля 2026 19:34
«Смеялся там, где должен был плакать»: Ефремов из тюрьмы помог «Окко» снять лучший российский сериал 2026 года
Гоша Куценко ездил в колонию, чтоб пообщаться с коллегой.
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13 марта 2026 10:52
Тарантино хотел снять в «Бесславных ублюдках» звезду хитового «Встать на ноги»: кроссоверу века помешал... алкоголь
Друзья актера были уверены – ему это все привиделось.
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5 марта 2026 16:40
«Хотела посмотреть одну серию - очнулась на финале»: 3 свежих сериала, которые легко уходят в ночной запой
Три новинки, которые быстро затягивают и не дают остановиться на одной серии.
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16 февраля 2026 08:56
Майор Коренев вернулся 17 лет спустя? Гениальную отсылку к «Антикиллеру» в новом сериале с Куценко заметят только внимательные
Причем актер, похоже, лично оставил эту пасхалку.
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10 февраля 2026 10:52
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
Уникальная лента, которую уже обласкали критики и рецензенты.
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7 февраля 2026 21:01
Кандидат на звание лучшей драмеди 2026-го — работает как бесплатный сеанс терапии: сериал с Куценко с ходу получил 8,3 балла
Сериал до премьеры успел собрать престижные награды.
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6 февраля 2026 07:00
Не люблю мелодрамы за «розовые сопли», но эту с Куценко очень жду: выйдет уже в феврале – будет круто отличаться от остальных
Звезда «Скорой помощи» предстанет в новом амплуа.
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26 января 2026 21:02
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