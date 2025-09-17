«Если в сериале много детей, то эта тусовка будет интересной!»: актеры Катя Червова и Павел Рассомахин — о съемках комедийного сериала «Одни дома»

На телеканале «СОЛНЦЕ» 22 сентября в 20:30 выходит сериал « Одни дома » — история о том, что бывает, когда дети остаются без присмотра взрослых. К нам на интервью пришли актеры Павел Рассомахин и одиннадцатилетняя Катя Червова . Они играют главные роли: дядю Витю, который остался единственным взрослым среди оравы детей, и Вику — отличницу и самую ответственную из своих братьев и сестер.

Павел зрителям уже знаком по ролям в сериалах «Гусар» и «Камера! Мотор!», а также по работам в кино. Катя — одна из самых заметных юных актрис последних лет: она сыграла Элли в фильме «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и продолжает сниматься в больших проектах.

С первых минут разговора было видно: съемки «Одних дома» сделали актеров по-настоящему близкими. Павел и Катя все время подхватывали друг друга, перебрасывались шутками и воспоминаниями со съемочной площадки. Интервью получилось неформальным и теплым, словно мы оказались за одним столом с экранной семьей.

Расскажите, пожалуйста, про ваше знакомство с сериалом «Одни дома».

Павел: Когда я первый раз прочитал сценарий, мне очень понравилась сама история, а особенно мой персонаж. Я всегда ищу для себя вызовы, и здесь этот вызов был, потому что мне интересно сыграть такого взрослого ребенка, почти Питера Пэна. На контрасте с детьми, которые вынуждены быть взрослыми, он остается самым большим ребенком! Это очень интересный сюжетный перевертыш. Я записал самопробу, отправил, потом увидел прекрасных партнеров. Забегая вперед, скажу, что процесс работы нас очень сильно сблизил, у нас действительно было ощущение родства, казалось, что я правда их дядя, а иногда — что дети меня старше и в чем-то умнее. Это были очень приятные съемки.

Катя: Когда нам с мамой выслали эту пробу, мы почитали сценарий, и он мне очень понравился. Я понимала, что раз в сериале много детей, то эта тусовка будет интересной! Как сказал Павел, нас правда так всех подобрали, что чувствовалась атмосфера семьи, как будто каждый вписывался в свою роль.

Ваш коллега Сергей Степин, который сыграл злого соседа, рассказывал о своих переживаниях — якобы дети на съемках будут много хулиганить. Хулиганили ли вы на съемках? А может быть, вашим хулиганством была импровизация?

Катя: Ну, я не могу сказать, что мы прям хулиганили. Но была импровизация, да. Импровизация — это всегда интересно, всегда новый опыт.

Павел: Импровизация в хулиганстве! (смеется)

Катя: Нет, нет, именно импровизация! Хотя все, бывало, хулиганили…но не я! В обеденный перерыв можно было побегать по «Амедиа», поиграть в прятки, догонялки. А на съемках такого не было. Мы начинали разговаривать, болтать только тогда, когда нас не снимали, не во время мотора.

Павел: Мои молодые артисты-товарищи очень правильно себя вели, соблюдали киноэтику. Конечно, когда ты снимаешься столько времени, начинаешь уставать, и усталость вполне естественна. Все прекрасно это понимали. Но было и много курьезов! Например, в сценах с попкорном говорить было невозможно, потому что рот полон попкорна.

Катя: Да-да-да! Однажды мы и чипсы ели, было очень смешно. Мне родители не разрешают есть много сладкого и чипсов, потому что это вредно для здоровья. Но в кадре-то можно! И однажды у меня были щеки, как у бурундука, полные попкорна и чипсов, и мне надо было говорить текст (изображает). Еще был случай с Сашей Пинаевым, который играл Колю. Он очень любил попкорн и чипсы, и однажды он набил рот, еле проговорил монолог, а потом все проглотил! Это было очень смешно.

Моя первая ассоциация с сериалом «Одни дома» — это книга Михалкова «Праздник непослушания». Наверное, вам она хорошо знакома?

Павел: Да, и еще «Вредные советы» Остера!

Катя: «Праздник непослушания» я не знаю, а «Вредные советы» у меня есть, книжка в стихах.

Перед съемками режиссер советовал вам что-то почитать или посмотреть, чтобы лучше понять, о чем сериал?

Катя: Нет, такого не было. Самое главное, что советовал режиссер, — это прочитать сценарий и понять, кто я, что я могу рассказать о своей героине, как она реагирует в разных сценах, и почему на ситуации она реагирует именно так.

Павел: Прочитать сценарий и понять, что ты прочитала!

Катя: Ну, в принципе, да. Это как пересказ по литературе — прочитать и пересказать. Ничего сложного.

Были ли у вас в жизни смешные ситуации, когда вы оставались одни дома?

Павел: Я помню, как-то я потерялся. Но мне, честно, это очень понравилось. Мы шли где-то по набережной на юге, родители ушли вперед, а я не хотел бежать за ними. Было ощущение внутреннего волнения от потери, и это даже приятно. Потом, конечно, появилась паника, я начал кричать, искать всех. Но вот этот момент приятного ощущения одиночества я запомнил. Сначала оно радует, а потом начинает пугать. Мне кажется, в сериале примерно так же: поначалу все радуются, а потом уже ждут, когда одиночество закончится.

Катя: Меня родители обычно не оставляют одну дома надолго. Но недавно, в мае, они уехали в Подмосковье на 5 дней, и к нам должна была прийти бабушка. Но так получилось, что мы остались вдвоем с сестрой часов на 7–8. Это были самые счастливые 8 часов в моей жизни! Сестра пошла гулять, а я отдыхать! Включила телевизор, сбегала в магазин, набрала вкусняшек — чипсы со вкусом краба, «мамбу»… и устроила себе пир. Это было потрясающе! Мне в месяц давали несколько чипсинок, а тут целая гора!

Павел: Ты доказала, что тебя все-таки нельзя оставлять одну дома!

Катя: Но когда пришла бабушка, я спалилась, потому что не вынесла мусорку. Она вся была забита пакетами от чипсов и других вкусняшек! Бабушка меня не ругала, но родители потом узнали. Теперь я ищу новую заначку для сладостей, потому что старую раскрыли. Я думала, никто о ней не знает…

Вика из сериала, наверное, проследила бы, чтобы мусор все же вынесли! Катя, а чем ты похожа на Вику?

Катя: Вообще мы с Викой похожи. Кроме того, что я за сладкое, а она за правильное питание. Но вообще я тоже за правильное питание, вы не подумайте плохого! Я люблю учиться, как и Вика. Я хорошистка, не отличница, но к этому стремлюсь. Пока не получается из-за профессии. Но быть хорошисткой для меня тоже достижение, потому что очень сложно совмещать школу и съемки.

Павел: Это как две работы!

Катя: Да. У наших съемок был сумасшедший ритм, помните, Павел? Как я сдала экзамены на «4», чтобы перевестись в среднюю школу, я не знаю! Но все получилось.

Кажется, что ребята, которые собираются стать актерами, как будто бы в отдельной тусовке среди одноклассников, у них всегда свои кружки, свои увлечения. Павел, как одноклассники относились к вашему увлечению актерством? Катя, а как твои одноклассники относятся к тому, что среди них есть звезда?

Катя: А я и не звезда, я к кино отношусь как к профессии, которая мне очень нравится. В ней я могу быть кем угодно, это зависит от сценария. Относятся все по-разному. Кто-то радуется за меня, поддерживает. Негативных реакций не было. Кто-то просто не говорит об этом, наверное.

Павел: Конечно, в школе я участвовал в творческих инициативах, у нас были кружки. А что нас отличало — удивительно, но даже самые сильные ребята-спортсмены очень боялись сцены! У меня с моим братом Данилой такого страха не было. Поэтому я спокойно выходил на сцену, все относились нормально, даже уважали. Мы еще классом делали постановки для младших. Так что как на «фриков» на нас никто не смотрел. Просто вот такие ребята.

Павел, расскажите побольше про вашего персонажа, дядю Витю. Вы уже сказали, что он такой Питер Пэн…

Павел: Питер Пэн — волшебный мальчик, полусказочный, не совсем настоящий. И в сериале мой герой как бы оторван от реальности, он взрослый, но остается в детстве. Как он дожил до этого возраста — это отдельный вопрос, момент художественного допущения.

Нам важно было при всем этом инфантилизме поставить Витю на ноги, вернуть на землю, чтобы зрители могли к нему подключаться. Потому что если герой совсем оторван от реальности, скажут: «Ну, это сказки, так не бывает».

Мы нашли ключик: по сути дела, мой персонаж смотрит на детей с того же уровня. Единственное, что их отделяет, — возраст. Ну и его странные знания. Он думает, что он старше и мудрее, но это далеко не так, хотя всячески пытается это показать.

Очень помогали сами ребята. В актерской среде всегда важно выстроить с каждым персонажем взаимоотношения. С Сашей, самым маленьким, нужно было постоянно держать внимание, «включать» его, потому что он быстро терял концентрацию. Катя взрослее, опытнее, с ней мы были на равных, шутили. А с Феодором все время приходилось соревноваться. Он говорил, что он самый быстрый, самый сильный, громче всех кричит. Это провоцировало игру.

Катя: У нас даже появился мем. Феодор всегда говорил: «А вы знаете, я паркуром занимаюсь? А вы смотрели фильм “Вышка”?» И это он повторял каждую сцену, каждый кадр. Мы уже смеялись: «Да, знаем!»

Вообще, я замечала, как Павел общался с Сашей Пинаевым, которому было лет шесть-семь. Он часто отвлекался, а Павел щекотал его, завлекал, играл с ним, и он сразу включался!

Павел: Это не только для работы, мне и самому было приятно. У меня много племянников, детей моего брата Данилы, я привык общаться с детьми, люблю это. Мне всегда интересно узнавать их взгляды, это ведь уже новое поколение, оно уже что-то генерирует.

Катя, чему удалось научиться на этих съемках?

Катя: Каждый проект чему-то учит. Здесь я впервые играла отличницу, которая держит всех в ежовых рукавицах, контролирует каждую мелочь. Это был новый опыт для меня.

А как вы отдыхаете после съемочного дня?

Катя: Если выходной и завтра нет смены, то мы с мамой едем к ее подруге, и что делаем? Тусим! До 12 часов ночи! Смотрим фильмы, клеим патчи, едим вкусняшки, играем в догонялки… А если на следующий день смена, то мне нужно учить текст, очень много текста, поэтому до 12 я что делаю? Учу текст! (смеется) Потом мама в 6 утра будит меня на смену. Мне бы хотелось побольше выходных, хотя интенсивная работа для меня — новый полезный опыт.

Павел: Я делю усталость на физическую, интеллектуальную и эмоциональную. В сериале «Одни дома» много текста, большой объем информации, поэтому мне хотелось разгрузить мозг: посмотреть глупый фильм, поиграть в компьютер… Читать было уже тяжело, хотя я люблю читать. В комедиях выйти из роли проще, чем в драме. В драме ты словно дайвер в канализации — потом нужно «помыться» ментально. В комедии такого нет.

Расскажите, над чем работаете сейчас?

Павел: Недавно закончились съемки полнометражного фильма «Доктор Гаф»; доктора играет Сергей Гармаш, а я играю отца главной героини. Это добрая детская история про животных.

Катя: Сегодня я вернулась со съемок фильма «Волшебник Изумрудного города», мы недавно снимались в Казахстане, а сейчас уже в Москве. Так что завтра мне в 6 утра на смену. Мне в Москве больше нравится, в Казахстане была лютая жара.

И напоследок — блиц. Последние фильмы, мультфильмы и сериалы, которые вам понравились.

Павел: Недавно пересмотрел «Зверополис», сейчас с семьей ждем вторую часть. Сериал — «Убийства в одном здании», он простой, но с захватывающим сюжетом. А из фильмов — «В джазе только девушки». Классика, которая до сих пор заряжает. И еще советую книгу «Обитатели холмов» Ричарда Адамса. Это приключение похоже на «Хоббита» Толкина, но, на мой взгляд, даже богаче по содержанию. Удивительная книга, читается на одном дыхании.

Катя: Я заинтересовалась фильмами про Джеймса Бонда. Уже посмотрела три части, начиная с «Казино Рояль». Детективы, расследования, убийства — мне очень нравится, всем советую. Из сериалов — «Уэнздей», сейчас смотрю второй сезон, он на уровне с первым. А еще советую книгу китайского автора Чэнь Цзятуна «Тайна лунного камня» — про белого лиса, который мечтает стать человеком и проходит разные испытания. Очень увлекательно.

