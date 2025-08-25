«Короче говоря»: Рецензия Киноафиши

Меню
25 августа 2025 12:23
Автор «Коня БоДжека» снова создает комедию, доводящую до слез.

«Конь БоДжек» — одно из лучших анимационных произведений современности. С каждым сезоном его автор Рафаэль Боб-Ваксберг наращивал плотную комедию, постепенно стирая границу с драмой. Антропоморфные животные начали говорить о психологическом здоровье и зависимостях, разбив своей честностью сердца зрителей. С момента завершения этого душераздирающего шоу Боб-Ваксберг принимал активное участие в написании эпизодов «Отмены» и «Туки и Берти» — это сильные проекты, но без его авторского почерка. Теперь он вновь взялся за собственную историю. Выросший в еврейской общине и воспитанный в традициях иудаизма, Боб-Ваксберг посвятил «Короче говоря» личному опыту, но это ни в коем случае не ограничивает круг зрителей.

Для понимания всех шуток не будет лишним знать основы еврейской культуры и иметь хотя бы примерное представление о базовых традициях вроде Шаббата, однако эти вещи лишь делают сериал более искренним для автора. Если убрать из уравнения иудаизм, можно увидеть самую обычную, ничем не примечательную семью. Клан Швуперов включает в себя бабушек, дедушек, теть и дядь, но в его сердце — матриарх семейства, добрейший отец и трое детей. Старший Ави близок со своей сестрой Широй, тогда как оторванный по возрасту младший Йоши — самый потерянный член Швуперов, долго ищущий свой путь в жизни. Все они сталкиваются с бытовыми проблемами воспитания детей, ссорами с собственными родителями, поиском работы и партнеров. Иногда же Боб-Ваксберг любит уйти в гротеск, посвятив один из эпизодов борьбе с волками, оккупировавшими школу во время пандемии. При этом ощущение реальности происходящего никогда не стирается.

Масштабное исследование семьи рассказано в нелинейном формате. Сериал охватывает период с 1990-х (а иногда и запрыгивая дальше по времени) до 2020-х, поэтому, в отличие от других известных анимационных сериалов вроде «Южного Парка» и «Гриффинов», мы видим героев на всех жизненных этапах от рождения до зрелого возраста. При этом материала для работы у автора предостаточно, чтобы сделать шоу на нескончаемое количество сезонов. Серии часто построены по одному лекалу, показывая эпизод из одного времени и его влияние (либо истоки) на события в другом. Процедуральная схема ожидаемо делает одни серии сильнее других, но ни одну из них нельзя назвать слабой.

«Короче говоря»: Рецензия Киноафиши

Уровень владения сценарным мастерством Боб-Ваксберга колоссален. Благодаря острым и бойким диалогам «Короче говоря» можно пересматривать вновь и вновь, находя новые детали. То же работает и с визуальной частью. На первый взгляд простейшая рисовка со схематичными задниками выполнена так, чтобы максимально сфокусировать взгляд зрителя на главных героях, но и в ней, если присмотреться, можно обнаружить визуальные гэги.

«Короче говоря» — поистине вневременная история, в которой легко найти собственное отражение. Как чьи-то слова влияли на наши взгляды или как случайное решение полностью меняло русло жизни. Разрозненные эпизоды складываются в единое полотно о любви и скорби, что станет большим подарком для фанатов «Коня БоДжека». Боб-Ваксбергу удалось удержать планку своего предыдущего проекта, подарив нам еще одно удивительное приключение, помогающее как с грустью, так и смехом взглянуть на быстротечность нашего существования.

Полина Резникова
