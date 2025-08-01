Новый проект от создателя «Коня БоДжека»: появился трейлер мультсериала «Короче говоря»

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер анимационной комедии для взрослых «Короче говоря», премьера которой состоится 22 августа. Автором сериала выступает Рафаэль Боб-Ваксберг («Конь БоДжек»). Руководство Netflix и курирующий продюсер Лиза Ханауолт («Тука и Берти») настолько уверены в успехе, что приняли решение запустить в производство второй сезон, не дожидаясь премьеры первого.

«Вау! Второй сезон? А первый сезон еще даже не вышел! Должно быть, это очень хорошее шоу. Не могу дождаться, когда увижу его на Netflix в пятницу 22 августа! Давайте сделаем это!» — прокомментировал Ваксберг.

«Короче говоря» расскажет о жизни семейства Швупер на протяжении долгого времени — с начала 1990-х до начала 2020-х. В центре сюжета окажется младшее поколение. Зрителям увидят, как два брата и сестра из детей превращаются во взрослых, переживая триумфы, разочарования, радости и компромиссы. При этом сцены из жизни героев будут показаны не хронологически, а в произвольном порядке.

«Это сериал об общей истории, о понятных только тесному кругу шутках и о старых ранах. Если у вас были мать, отец, братья, сестры, партнер или ребенок, это шоу для вас», — так творческая команда «Короче говоря» характеризует свой проект.

Дебютный сезон будет включать 10 эпизодов продолжительностью по 30 минут каждый.