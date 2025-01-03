Отель «Тасокарэ» стоит в сумерках между мирами живых и мертвых, где заблудшие души могут остановиться на некоторое время, чтобы узнать, куда они хотят попасть. Это здание постоянно окутано сумерками, и здесь не ощущается разница между днем и ночью. Словно бы время навсегда остановилось в этом месте, а его постояльцы стоят перед выбором — уйти в загробный мир или же вернуться в мир живых. И вот однажды в отель случайно забредает юная девушка Нэко Цукахара, которая ничего не помнит о себе и не знает, как оказалась в этом странном месте. Девушку отводят в номер, где она видит предметы, которые могут стать подсказкой к ее прошлому. И теперь, чтобы вернуться в реальный мир и вспомнить, кто она такая, Нэко предстоит пройти непростой путь…