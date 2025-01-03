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Постер сериала Отель Тасокарэ
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Киноафиша Сериалы Отель Тасокарэ

Отель Тасокарэ (2025 - …)

Tasokare Hotel 18+
Год выпуска 2025
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Отель «Тасокарэ» стоит в сумерках между мирами живых и мертвых, где заблудшие души могут остановиться на некоторое время, чтобы узнать, куда они хотят попасть. Это здание постоянно окутано сумерками, и здесь не ощущается разница между днем и ночью. Словно бы время навсегда остановилось в этом месте, а его постояльцы стоят перед выбором — уйти в загробный мир или же вернуться в мир живых. И вот однажды в отель случайно забредает юная девушка Нэко Цукахара, которая ничего не помнит о себе и не знает, как оказалась в этом странном месте. Девушку отводят в номер, где она видит предметы, которые могут стать подсказкой к ее прошлому. И теперь, чтобы вернуться в реальный мир и вспомнить, кто она такая, Нэко предстоит пройти непростой путь…

В ролях
В ролях
Кодаи Сакаи
Канэхира Ямамото
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Отель Тасокарэ - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 12 эпизодов
 
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