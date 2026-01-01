Не выбрасываю старые ручки, которые перестали писать — нашла им 5 крутых применений на даче и дома

Вы всю жизнь готовили пюрешку неправильно: шеф-повар подсказал, что добавить, чтобы обычный гарнир стал ресторанным

Пару капель на губку – и швы между плиткой в ванной сияют: выбросила всю химию и теперь использую копеечно средство с кухни

«Счастливы вместе», пока не увидели результат теста: угадаете российские ситкомы по цитатам?

«Слили Венома»: «Человек-Паук: Новый день» вышел разочарованием (если вы ждали эти камео)

Этот сериал Netflix вышел ровно 10 лет назад, но в России до сих пор – №1: за полгода его смотрели чаще «Ландышей» и «Первого отдела»

Самый дикий рецепт пытались запретить зоозащитники, но все бестолку: в этом сериале Showtime его выдали с потрохами

«Пасть порву, моргалы выколю, если не пройдете этот тест по "Джентльменам удачи"!»: даже фанаты ошибаются на этих вопросах

ИИ создал картины из названий советской классики: фильм №1 угадают 100/100 людей – 4 остальных узнают единицы (тест)

«Дельфин 3» на НТВ еще не вышел, но уже повторил главную ошибку «Невского»: «Ну зачем было его убивать? Дальше – не смотрю»