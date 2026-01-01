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Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Астерикс и Обеликс: поединок вождей
Актеры и роли
Актеры сериала «Астерикс и Обеликс: поединок вождей»
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Актеры и роли
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Актеры сериала «Астерикс и Обеликс: поединок вождей»
Вся информация о сериале
Ален Шаба
Alain Chabat
Жиль Леллуш
Gilles Lellouche
Анаис Демустье
Anaïs Demoustier
Лоран Лафитт
Laurent Lafitte
Тьерри Лермитт
Thierry Lhermitte
Грегуар Людиг
Grégoire Ludig
Жеральдин Накаш
Géraldine Nakache
Грегори Гадебуа
Grégory Gadebois
Жан-Паскаль Зади
Jean-Pascal Zadi
Фред Тесто
Fred Testot
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