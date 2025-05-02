«Астерикс и Обеликс: поединок вождей»: Рецензия Киноафиши

50-й год до нашей эры. Римская республика после восьми лет сражений наконец завоевала всю Галлию. Почти всю Галлию. Одна деревенька в Арморике упрямо не сдается стройной римской военной машине. Дисциплине, порядку и торжеству разума ее жители противопоставили галльское остроумие, легкомысленность и веру в народную магию. Местный друид Панорамикс сочинил волшебное зелье, придающее жителям огромную силу, с которой не способны совладать даже несколько римских легионов.

Все это, вероятно, вы уже знаете по фильмам или по комиксам, но истории про Астерикса и Обеликса — одни из тех, что приятны именно своей повторяемостью. Неукротимые галлы привычно неукротимы, нелепо смешные римляне по традиции нелепо смешны, а имена-каламбуры и анахронизмы неизменно забавны. И новый мультфильм о приключениях знаменитого дуэта, вышедший на Netflix (стриминге, чье название звучит очень по-галльски), не опечалит нас оригинальностью.

Ален Шаба, уже успевший побывать режиссером и сценаристом «Миссии “Клеопатра”», а также сыграть в этой картине Цезаря, в «Поединке вождей» возвращает нас к временам самого первого фильма — «Астерикс и Обеликс против Цезаря». На этот раз будущий римский диктатор отправляет в Арморику воинственного дегенерата Форсажуса, командующего легионом, и его сообразительную племянницу Метадату, которая решила использовать старый галльский обычай, чтобы завоевать деревню. По закону, распространенному среди усатых кельтов, вождь одного племени может бросить вызов лидеру другого, а в случае победы становится правителем обоих.

Найти лояльного Риму вождя оказывается несложно — образцовый галло-римлянин Аплюсбплюсикс, старый враг детства Астерикса и Обеликса, готов во всем услужить Цезарю. Он бросает вызов вождю непокорных галлов Авторитариксу, пока Метадата и Форсажус пытаются избавиться от Панорамикса, который единственный знает рецепт волшебного зелья.

Разыгрывается это противостояние как всегда несерьезно. Астерикса и Обеликса больше занимают детские обиды, чем римляне, а Цезаря куда больше окончательного покорения галлов заботит одобрение требовательной и вечно недовольной матери Аврелии. Шаба всюду вставляет гэги и любимые анахронизмы, в которых прячет легко узнаваемые поп-культурные отсылки и аллюзии к современности. Так, Апатика, взявшаяся за лечение потерявшего память Панорамикса, подозрительно похожа на одного венского психоаналитика начала XX века; мозаика в честь триумфа Цезаря в очередной раз напоминает о сходстве Рима и Галактической Империи из «Звездных войн», а стремительно латинизирующийся Аплюсбплюсикс прямо называется коллаборационистом (спасибо, что не вишистом).

Этот развлекательный комический интертекст не только ненавязчиво высмеивает имперский дискурс с его требованиями однообразия («Мы все — галло-римляне!») и культурным шовинизмом, но и служит замечательной прививкой от него, ведь «Поединок вождей» по традиции оригинальных комиксов в равной степени высмеивает и римлян, и галлов.

Рене Госсини, придумавший Астерикса, Обеликса и других похожих на ходячие менгиры галлов, в их образах добродушно подшутил над овеянным героическим ореолом вождем арвернов по имени Верцингеторикс, который бился с самим Цезарем и был поднят на стяги националистического движения еще в XIX веке. Мультфильм Алена Шаба напоминает, что рецепт того самого волшебного зелья, способного изжить даже империю внутри нас, замечательно прост — много жизнелюбия, щепотка (галльского) остроумия и море самоиронии. Римский мир так же важен, как и всякий другой.