Астерикс и Обеликс: поединок вождей 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Астерикс и Обеликс: поединок вождей
Киноафиша Сериалы Астерикс и Обеликс: поединок вождей Сезоны Сезон 1
Astérix & Obélix: Le combat des chefs
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 апреля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 55 минут

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 12 голосов
7.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Астерикс и Обеликс: поединок вождей»

Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 апреля 2025
Серия 2 Épisode 2
Сезон 1 Серия 2
30 апреля 2025
Серия 3 Épisode 3
Сезон 1 Серия 3
30 апреля 2025
Серия 4 Épisode 4
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2025
Серия 5 Épisode 5
Сезон 1 Серия 5
30 апреля 2025
