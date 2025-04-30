Оповещения от Киноафиши
Астерикс и Обеликс: поединок вождей 2025, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Астерикс и Обеликс: поединок вождей
Сезоны
Сезон 1
Astérix & Obélix: Le combat des chefs
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
30 апреля 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
5
Продолжительность сезона
2 часа 55 минут
Рейтинг сериала
7.7
Оцените
12
голосов
7.9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Астерикс и Обеликс: поединок вождей»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
30 апреля 2025
Серия 2
Épisode 2
Сезон 1
Серия 2
30 апреля 2025
Серия 3
Épisode 3
Сезон 1
Серия 3
30 апреля 2025
Серия 4
Épisode 4
Сезон 1
Серия 4
30 апреля 2025
Серия 5
Épisode 5
Сезон 1
Серия 5
30 апреля 2025
