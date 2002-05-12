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Киноафиша Сериалы Динотопия

Динотопия (2002 - 2002)

Dinotopia 18+
Год выпуска 2002
Страна Великобритания/Германия/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Самолет, в котором братья Карл и Дэвид летели на каникулы, потерпел крушение у неведомого острова. Братьям удалось выбраться на берег страны под названием Динотопия. В этом фантастическом затерянном мире люди и динозавры живут в мире, согласии и взаимном уважении. Но рядом со столицей Динотопии, Городом Водопадов, бродят свирепые хищники. И самое страшное - начали терять свою силу солнечные камни, служащие источником жизни чудесной страны. С помощью гениального стенахозавра Зиппо, знающего множество языков, Карл и Дэвид отправляются в путь с опасной миссией по спасению доисторического рая, ставшего их домом…

В ролях
В ролях
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Вентворт Миллер
Вентворт Миллер
Джим Картер
Джим Картер
Колин Сэлмон
Колин Сэлмон
Кэти Карр
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Динотопия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2002, 3 эпизода
 
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