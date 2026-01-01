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Награды и номинации «Динотопия»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Miniseries
Номинант
 Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Miniseries
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Best Visual Effects
Номинант
 Best Visual Effects
Номинант
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