Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Best Visual Effects
Номинант
Best Visual Effects
Номинант
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