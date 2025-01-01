Меню
Цитаты из сериала Динотопия

Marion Но Карл, твой ответ, возможно, был самым лучшим, что мы когда-либо слышали. Я прочитаю его сейчас. "Это настоящая жизнь? Или это просто фантазия? Попав в оползень; нет выхода из реальности. Открой глаза, посмотри к небесам и увидь."
Zippo Да, да, действительно вдохновляюще.
David Scott Это жульничество! Это же слова из 'Богемской рапсодии!'
Романа Денисон Дэвид, что случилось?
Дэвид Скотт Дело в высоте. Похоже, у меня паническая атака.
Романа Денисон Помни, что ты из Неба.
Дэвид Скотт Я не из Неба. Не знаю, кто это сказал. Я, скорее, с Дивана.
[Карл вырезает граффити на школьной парте]
Марион Карл, это ненужное разрушение общественного имущества... и так стегозавры не размножаются.
Karl Scott Тук-тук.
Marion Кто там?
Karl Scott Голиаф.
Marion Голиаф кто?
Karl Scott Голиаф, присядь, ты выглядишь уставшим!
Marion Голиаф – это реальное имя?
Karl Scott Он был гигантом, хулиганом. Один мальчик сбил его с ног с помощью рогатки. Все знают историю о Карле и Голиафе!
Karl Scott Это умение, отработанное на протяжении жизни.
Rosemary Пора поработать над другими навыками.
Rosemary Карл, ты не в отпуске; от тебя ожидают работы с другими студентами в течение дня.
Karl Scott Слушай, без обид, Розмари, но я не динополитанец, и не хочу им становиться, окей?
Rosemary Ты собираешься есть нашу еду?
Karl Scott Ну да, наверное.
Rosemary Тогда помогай нам готовить. Начиная с этого момента. И, пожалуйста, обращайся ко мне как к Матриарху в будущем.
Cyrus Crabb Как был шершавым, так и остался.
Дэвид Скотт [о Цирюсе Крэбе] Я не знаю, стоит ли ему доверять.
Карл Скотт Почему? Он просто странный старик с хромотой и парой динамитных палочек.
Marion [Карлу] Мы не используем оружие, потому что оружие - это враги, даже для своих владельцев.
[Марион и Зиппо находятся на площади Городка Водопада, перед нападением птеранодонов]
Zippo Марион, ты помнишь, что я не выберу другого человеческого партнера после смерти Сильвии? Ну... Если бы мне и пришлось выбрать другого жизненного партнера, это была бы ты.
Marion [улыбается; искренне тронут] Я всегда буду твоим самым дорогим другом.
[она поднимает руку]
Marion Глубоко дыши, Зиппо.
Zippo [придерживая и прижимая свою ящеричью руку к человеческой руке Марион] Ищи мир, Марион.
[Карл только что спас Зиппо от поедания мозазавром у входа в древний динидопийский храм. Зиппо убегает от края реки, крича от боли и страха.]
Zippo [осматривая свой полузаслуженный хвост] Оно ЖРАЛО меня!
[Зиппо грозит мозазаврам кулаком; с жаром]
Zippo Надеюсь, ты подавишься им!
[перед мальчиками появляется анкилозавр]
Karl Scott [в шоке] Боже мой! Что это за штука?
David Scott [в восторге] Это-Это динозавр!
