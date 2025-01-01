MarionНо Карл, твой ответ, возможно, был самым лучшим, что мы когда-либо слышали. Я прочитаю его сейчас. "Это настоящая жизнь? Или это просто фантазия? Попав в оползень; нет выхода из реальности. Открой глаза, посмотри к небесам и увидь."
ZippoДа, да, действительно вдохновляюще.
David ScottЭто жульничество! Это же слова из 'Богемской рапсодии!'
Романа ДенисонДэвид, что случилось?
Дэвид СкоттДело в высоте. Похоже, у меня паническая атака.
Романа ДенисонПомни, что ты из Неба.
Дэвид СкоттЯ не из Неба. Не знаю, кто это сказал. Я, скорее, с Дивана.
[Карл вырезает граффити на школьной парте]
МарионКарл, это ненужное разрушение общественного имущества... и так стегозавры не размножаются.
Karl ScottТук-тук.
MarionКто там?
Karl ScottГолиаф.
MarionГолиаф кто?
Karl ScottГолиаф, присядь, ты выглядишь уставшим!
MarionГолиаф – это реальное имя?
Karl ScottОн был гигантом, хулиганом. Один мальчик сбил его с ног с помощью рогатки. Все знают историю о Карле и Голиафе!
Karl ScottЭто умение, отработанное на протяжении жизни.