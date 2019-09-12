С 1 июля банановую кожуру посыпаю солью — весь месяц не нарадуюсь своей хитрости: гениальный совет для дома и дачи

«На государственном уровне»: для 35 миллионов россиян готовят дополнительные дни отпуска – оплатят всё (и дадут льготы)

Подключил к машине и забыл? Раз и навсегда запомните, можно ли заряжать телефон в авто каждый день

«Клюквенный скорпион» и «Водолей — птичка певчая»: в каком турдизи вы бы сыграли — тест по Знаку Зодиака

Ни разу не пожалела, что включила этот детектив вместо надоевшего «Первого отдела» — всего 5 серий, а оторваться невозможно

Свадебный переполох по-советски: угадайте 6 фильмов СССР по кадрам, где герои идут под венец

«Первый отдел» пост сдал, а «Балабол» принял: 9 сезон выходит уже в понедельник— вернутся старые герои и появятся новые враги

«Звонок» и «Пила» остались за бортом: ученые назвали 10 самых страшных хорроров всех времен — исследование с кардиомониторами удивит любого

Совунья и Копатыч из «Сватов», а Лосяш из «Бригады»: первый взгляд на Смешариков в человеческом обличии (фото)

Детективы НТВ — хит сезона: эта новинка уже 2 недели правит бал, «Аллигатор» и «Тайны следствия» пасут задних