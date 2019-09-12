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Земля I 2019, 1 сезон
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Сериалы
Земля I
Сезоны
Сезон 1
The I-Land
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
12 сентября 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
7
Продолжительность сезона
5 часов 15 минут
Рейтинг сериала
4.4
Оцените
13
голосов
4.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Земля I»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дивный новый мир
Brave New World
Сезон 1
Серия 1
12 сентября 2019
Горделивые дворцы
The Gorgeous Palaces
Сезон 1
Серия 2
12 сентября 2019
Бестелесные маски
The Insubstantial Pageant
Сезон 1
Серия 3
12 сентября 2019
Много хороших созданий
Many Goodly Creatures
Сезон 1
Серия 4
12 сентября 2019
Подоблачные башни
The Cloud Capp'd Towers
Сезон 1
Серия 5
12 сентября 2019
Шар земной
The Great Globe Itself
Сезон 1
Серия 6
12 сентября 2019
В глубокой бездне времени
The Dark Backward
Сезон 1
Серия 7
12 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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