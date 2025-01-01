Меню
Цитаты из сериала Мертвые, как я

George Жизнь — дерьмо, а потом ты умираешь. А потом всё равно дерьмо.
George Фу! Этот сок на вкус, как жопа, попробуй!
Mason Нет, спасибо. Я стараюсь избегать жопного сока пока.
George Смерть похожа на секс в старшей школе. Если бы ты знала, сколько раз ты пропустила его, ты бы парализовалась.
Долорес Хербиг [Георгию, проверив свою страницу знакомств и не получив сообщений] Знаешь, когда ты еще молод, как ты, Милли, всё просто. Мужчина, женщина, сверху, снизу... секс — это большой буфет, а ты просто толстый парень с вилкой. Но с возрастом становится сложнее достать вилку.
Рэй Саммерс Ладно, Джордж. Пять причин, почему мужики сволочи, а женщины позволяют нам это делать. Первая: мы хотим только одного. Без исключений. Вторая: мы влюбляемся в вас до того, как получим это самое, а потом выдыхаемся, как только это получили, тогда как женщины, наоборот, влюбляются потом. Третья: мы будем врать, изменять, воровать или даже убивать, чтобы получить это самое... зачем я это сглаживаю, ты взрослая... чтобы переспать с тобой. Четвёртая: мы открыто признаём пункты один, два, три, а женщинам всё равно. И пятая причина, почему мужики сволочи, а женщины позволяют нам это делать: вы не можете без нас жить.
George Здесь я почувствовала это в первый раз. Вселенная прицеливалась к #$%&-моему пистолету.
George Так как я только что получил повышение, думал, вам стоит знать — я пью кофе с чуть-чуть молока, двумя сахарами и намного меньше вашей ерунды.
Roxy Я постараюсь выразиться максимально вежливо. Я тебя накажу!
George Какой смысл держать голову в низу, если её уже снесло?
Daisy Adair Если бы Ромео пару раз в неделю просто пофапал, он бы избавил обе эти хорошие семьи от кучи неприятностей.
Mason Я такой умный, что почти как будто тупой!
Mason Руби такой старый, что, наверное, пожинал урожай вместе с Иисусом!
George Я не хочу вписываться, я просто не хочу выделяться.
George Итак, вся моя жизнь, все, что у меня есть — это только мысли и воспоминания?
Rube Это всё, что у нас когда-либо было, малыш.
Betty [проходит опрос] Вы считаете себя исключительно разумным или исключительно добрым?
Mason Исключительно добрым.
[Бетти смотрит на него с вопросом]
Mason Ну, я не особенно разумен.
George Очень дзен с твоей стороны, должно быть, ты куришь травку.
Rube [Георги] Ты — запор, Арахис. Ты мешаешь моим делам, и это бесит.
George Я думаю, когда кто-то, кого ты любишь, умирает, тебе прощается всё нормальное.
George Если бы мне пришлось выбирать между тем, чтобы быть сердцем или мозгом, я определённо выбрал бы сердце, потому что, по крайней мере, ты что-то делаешь. Если ты мозг, то в конце концов тебе остаётся лишь смиряться с дерьмовыми ситуациями.
Daisy Adair Ты всегда в своих мыслях. Словно говоришь сам с собой.
George [за кадром] Разве?
Penny Ты та, которую убила крышка унитаза.
George Боже, когда кто-нибудь уже это забудет?
Roxy Так ты что, задница Руба?
George Почему? Ты ушла в отставку?
Brian Смотрите! Птеродактиль!
George [думая] Пожалуйста, скажите мне, что я на это не купился.
George Привет, Лидия. Ты уже работала на них раньше. Есть дресс-код, и твоя юбка должна реально закрывать ж#пу... Мне всё равно, где у тебя татуировка, ты не можешь показывать щ#лку в офисе.
Daisy Adair Знаешь, Джордж, у тебя есть свой собственный святой.
George Я бы предпочёл пони.
George [после того, как Джой разбудила её и отправила на работу] Кто посмел назвать тебя Джой?
Rube В чём дело, Мэйсон?
Mason Ну, ты знаешь, с этим, ладно, ты хорош в этом, что, ты можешь, у тебя лучше получается, эм, просто, знаешь, знаешь, говорить.
Rube Хорошо сказано.
Долорес Хэрбиг Кто готовит сырники с дефибриллятором?
Mason Она сказала, что ты...
[шёпотом]
Mason психопат.
Kiffany Я не ясновидящая.
Mason Я думаю, что это ты.
Kiffany У меня есть таблицы...
Mason Я дам тебе десять баксов.
Kiffany У тебя в кармане только два.
[Пенни умерла на Титанике]
George Как ты погибла?
Penny Несчастный случай на воде.
George Парусником? На водных лыжах? Упала с маленькой лодки?
Penny Покрупнее.
Dolores Herbig ДЖОРДЖИЯ ЛАСС!
George [ударившись головой] Что?
Dolores Herbig Что?
George [быстро передумывая] Кто?
Mason Но я красивая?
Rube О, ты милашка. Ты заставляешь моё сердце трепетать.
Mason [указыа на Руба] Держись от него подальше. Он как вулкан, Джордж. Взрывается и вырывает лаву в маленькие деревни. Люди бегают, спасаются. Но ты знаешь, он успокаивается, и ты можешь вернуться в безопасность своего дома.
George Сваливай, пока я снова не нагриз твой ##-ный зад.
George Я не знаю точно, что заставляет людей переходить на ту сторону. Я имею в виду души. Думаю, они видят свет там, где другие не могут. Думаю, они видят шанс стать чем-то другим. Кем-то другим.
George Не могу поверить, что только что сказал "возиться". Чувствую себя грязно.
Ray Summers Привет, я Рэй.
George Пошёл ты, Рэй.
Ray Summers Приятно проводить время с вами, ребята.
Daisy Adair Рэй, это Мейсон. Мейсон, Рэй. А это Джордж - любопытный Джордж.
Mason Так что, Дейзи, что происходит? Я думал, нас трое.
Ray Summers Дейзи?
Daisy Adair Дейзи Адаир.
George И чем ты занимаешься, Рэй?
Ray Summers Я продюсер телевидения, Джордж.
George Значит, ты богатый.
Ray Summers Комфортно.
George Наверное, ты очарователен.
Ray Summers Удобоваримо.
George А женщины просто валятся к тебе толпами.
Ray Summers Не ты, я подозреваю.
Daisy Adair Джорджия, ты невежлива.
Ray Summers Нет, нет, всё в порядке. В конце концов, всем я нравлюсь.
Roxy Это какая-то чёртова ерунда.
Рокси Хороший крест. Как отмыл кровь?
Дэйзи Адеар Просто, мыло и вода.
George Вот почему судьба - это отстой.
Mason Рокси, твоё платье заставляет меня чувствовать себя странно в штанах.
Mason [про Кристал] У нас проблема.
George Не думаю, что это проблема.
Rube Гравелинги?
Mason Страннее.
George Разве ты не хочешь быть единым с природой и своими коллегами? Нет, не могу. Соня в лужу.
George Мелкое теперь – это новое глубокое, ты разве не слышал?
Ray Summers [кивая в сторону Мейсона и Дейзи] А что это такое?
George Наверное, ты.
Ray Summers Я нахожу твою подругу Дейзи ужасно привлекательной.
George Жди в очереди.
Ray Summers Как ты её знаешь?
George Это не твоё чёртово дело.
Ray Summers Ты такой сердитый малый, не правда ли?
George [направляя дротик к глазу Рэя] Ещё раз назови меня маленьким, и я воткну этот чёртов дротик прямо между твоими сверкающими глазами.
Ray Summers 'Ещё текилы?
George Пожалуйста... итак, ты из тех, кто любит и уходит?
Ray Summers Я это делал.
George [катая глаза] Что с этим не так?
Ray Summers Что случилось, Джордж? Мальчик с тобой плохо обращается?
George Нет, всё нормально.
[Руб зажигает свою трубку в офисе 'Счастливого времени']
Джордж Нельзя курить здесь.
Руб Да ну, к чёрту эту ерунду, пусть идут к чёрту.
[Джордж говорит о Рокси]
George Это Рокси. Она может на**ать тебе задницу.
Rube То, что ты сейчас чувствуешь — вся эта ярость и разочарование, связывающие всё от твоей головы до твоего пищеварительного тракта — вот какова моя жизнь с тобой.
[Джордж утром в хорошем настроении, и Рокси это не нравится]
Рокси Как насчёт горячей чашки замолчи нах#
George Кому мне надо г#вна делать, чтобы здесь хоть кто-то обратил на меня внимание!
[после того, как Руб попросил Дейзи взять два стикера]
Daisy Adair НЕТ! А "нет" значит "нет"! Сильно, да? Я это выучила на рекламном ролике о насилии в отношениях!
George Тебя правда интересует, как у меня дела?
Rube Конечно. Ты делаешь моё лицо таким, и заботливые слова вылетают.
Roxy [после того, как Гравлинги попытались бросить что-то на неё] Вы промахнулись, ублюдки!
Rube [пытаясь заставить жнецов заняться самопроверкой] Эй, тут нет никакого светского раута. Это не бал дебютанток.
George [Мэason продолжает перебивать Джорджа, когда она пытается убедить Дейзи позволить Мэson жить с ними] Замолчи, чёртов Мэson!
