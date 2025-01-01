GeorgeЖизнь — дерьмо, а потом ты умираешь. А потом всё равно дерьмо.
GeorgeФу! Этот сок на вкус, как жопа, попробуй!
MasonНет, спасибо. Я стараюсь избегать жопного сока пока.
GeorgeСмерть похожа на секс в старшей школе. Если бы ты знала, сколько раз ты пропустила его, ты бы парализовалась.
Долорес Хербиг[Георгию, проверив свою страницу знакомств и не получив сообщений] Знаешь, когда ты еще молод, как ты, Милли, всё просто. Мужчина, женщина, сверху, снизу... секс — это большой буфет, а ты просто толстый парень с вилкой. Но с возрастом становится сложнее достать вилку.
Рэй СаммерсЛадно, Джордж. Пять причин, почему мужики сволочи, а женщины позволяют нам это делать. Первая: мы хотим только одного. Без исключений. Вторая: мы влюбляемся в вас до того, как получим это самое, а потом выдыхаемся, как только это получили, тогда как женщины, наоборот, влюбляются потом. Третья: мы будем врать, изменять, воровать или даже убивать, чтобы получить это самое... зачем я это сглаживаю, ты взрослая... чтобы переспать с тобой. Четвёртая: мы открыто признаём пункты один, два, три, а женщинам всё равно. И пятая причина, почему мужики сволочи, а женщины позволяют нам это делать: вы не можете без нас жить.
GeorgeЗдесь я почувствовала это в первый раз. Вселенная прицеливалась к #$%&-моему пистолету.
GeorgeТак как я только что получил повышение, думал, вам стоит знать — я пью кофе с чуть-чуть молока, двумя сахарами и намного меньше вашей ерунды.
RoxyЯ постараюсь выразиться максимально вежливо. Я тебя накажу!
GeorgeКакой смысл держать голову в низу, если её уже снесло?
Daisy AdairЕсли бы Ромео пару раз в неделю просто пофапал, он бы избавил обе эти хорошие семьи от кучи неприятностей.
MasonЯ такой умный, что почти как будто тупой!
MasonРуби такой старый, что, наверное, пожинал урожай вместе с Иисусом!
GeorgeЯ не хочу вписываться, я просто не хочу выделяться.
GeorgeИтак, вся моя жизнь, все, что у меня есть — это только мысли и воспоминания?
Betty[проходит опрос] Вы считаете себя исключительно разумным или исключительно добрым?
MasonИсключительно добрым.
[Бетти смотрит на него с вопросом]
MasonНу, я не особенно разумен.
GeorgeОчень дзен с твоей стороны, должно быть, ты куришь травку.
Rube[Георги] Ты — запор, Арахис. Ты мешаешь моим делам, и это бесит.
GeorgeЯ думаю, когда кто-то, кого ты любишь, умирает, тебе прощается всё нормальное.
GeorgeЕсли бы мне пришлось выбирать между тем, чтобы быть сердцем или мозгом, я определённо выбрал бы сердце, потому что, по крайней мере, ты что-то делаешь. Если ты мозг, то в конце концов тебе остаётся лишь смиряться с дерьмовыми ситуациями.
Daisy AdairТы всегда в своих мыслях. Словно говоришь сам с собой.
RubeО, ты милашка. Ты заставляешь моё сердце трепетать.
Mason[указыа на Руба] Держись от него подальше. Он как вулкан, Джордж. Взрывается и вырывает лаву в маленькие деревни. Люди бегают, спасаются. Но ты знаешь, он успокаивается, и ты можешь вернуться в безопасность своего дома.
GeorgeСваливай, пока я снова не нагриз твой ##-ный зад.
GeorgeЯ не знаю точно, что заставляет людей переходить на ту сторону. Я имею в виду души. Думаю, они видят свет там, где другие не могут. Думаю, они видят шанс стать чем-то другим. Кем-то другим.
GeorgeНе могу поверить, что только что сказал "возиться". Чувствую себя грязно.