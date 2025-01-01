Ray Summers [кивая в сторону Мейсона и Дейзи] А что это такое?

George Наверное, ты.

Ray Summers Я нахожу твою подругу Дейзи ужасно привлекательной.

George Жди в очереди.

Ray Summers Как ты её знаешь?

George Это не твоё чёртово дело.

Ray Summers Ты такой сердитый малый, не правда ли?

George [направляя дротик к глазу Рэя] Ещё раз назови меня маленьким, и я воткну этот чёртов дротик прямо между твоими сверкающими глазами.

George Пожалуйста... итак, ты из тех, кто любит и уходит?

Ray Summers Я это делал.

George [катая глаза] Что с этим не так?

Ray Summers Что случилось, Джордж? Мальчик с тобой плохо обращается?