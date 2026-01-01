Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа

С июля переводы самому себе теперь блокируют официально: в МВД разъяснили от какой суммы

Картошку для салатов больше не варю: узнал у шеф-повара крутой способ готовки – теперь оливье и винегрет вкусней, чем в ресторане

КИОН готовит замену «Мажору»: только вместо Прилучного будет Безруков, а в основе сериала — истории реальных людей

«Поскользнулся, упал, очнулся — тест!»: нейросети показали 5 легендарных цитат из комедий СССР, а она их проиллюстрировала: угадаете фильм по картинке?

В России сняли достойный ответ советским «Алым парусам», но не хотят его показывать людям: а ведь в нем Олеся Железняк прыгнула выше головы

В «Шреке 5» не будет Кота в сапогах? Фанаты требуют ответа от DreamWorks — но картина уже вырисовывается печальная

20,7 млн зрителей включили этот фильм Netflix и убедились – «бесполезно и очень вторично»: даже звезда «Очень странных дел» не спасает

Идеальны на вечер: 3 шикарных британских детективных сериала с неожиданной развязкой и отличной актерской игрой

Как «Метод», но с другой изюминкой: этот детектив «на голову выше 90% наших сериалов» – 8 серий смотрятся залпом