Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2026
Лучший актёр в телевизионном сериале — комедия или мюзикл
Победитель
Лучшая комедия/мюзикл
Победитель
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026
International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
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