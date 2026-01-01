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Kinoafisha TV Shows The Studio Awards

"The Studio" updates

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Golden Globes, USA 2026 Golden Globes, USA 2026
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2025 Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
 Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2026 BAFTA Awards 2026
International
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2026 Screen Actors Guild Awards 2026
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
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