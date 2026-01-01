Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Блондинка в книжной лавке
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Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
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