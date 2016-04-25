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Киноафиша Сериалы Деньги

Деньги (2016 - 2016)

Dengi 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 6 часов 16 минут

О чем сериал

Алексей Баранников – талантливый советский ученый. Будучи совсем молодым, он волей случая оказывается в опале, и его высылают из Москвы. Участь Алексея разделяет его любящая невеста Людмила. В жизни Баранниковых наступают тяжелые времена. Алексей долгие годы тщетно пытается запатентовать свои изобретения, получая бессменный отказ, а все бытовые заботы ложатся на плечи Люды. Однажды Алексей становится случайным свидетелем убийства фальшивомонетчика. Это событие совпадает с тяжелейшем кризисом в жизни Баранниковых. Тогда Алексей решается на сумасшедшую аферу, которая сулит в одночасье изменить унылую, серую жизнь…

В ролях
В ролях
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Федор Лавров
Федор Лавров
Мария Беккер
Ольга Дыховичная
Ольга Дыховичная
Иван Агапов
Иван Агапов
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Деньги - Сезон 1 Сезон 1
2016, 8 эпизодов
 
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