Алексей Баранников – талантливый советский ученый. Будучи совсем молодым, он волей случая оказывается в опале, и его высылают из Москвы. Участь Алексея разделяет его любящая невеста Людмила. В жизни Баранниковых наступают тяжелые времена. Алексей долгие годы тщетно пытается запатентовать свои изобретения, получая бессменный отказ, а все бытовые заботы ложатся на плечи Люды. Однажды Алексей становится случайным свидетелем убийства фальшивомонетчика. Это событие совпадает с тяжелейшем кризисом в жизни Баранниковых. Тогда Алексей решается на сумасшедшую аферу, которая сулит в одночасье изменить унылую, серую жизнь…