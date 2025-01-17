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Киноафиша Сериалы Мухтар. Он вернулся Отзывы

Отзывы о сериале «Мухтар. Он вернулся»

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Андрей Сомов 17 января 2025, 15:07
Здравствуйте.

Очень хочется чтобы в 2 сезон добавили актёрский состав: Алёну Алымову.Никиту Панфилова Елену Лотову, Ольгу Плешкову. Ольгу Верещагину.Анну Ковальчук,

И хочется чтобы были режиссерами-постановщики: Сергей Горбачев,Ольга Кандидатова

И очень хочется были сценаристы Александра Шишова Екатерина Тирдатова Вера Шер,Кирилл Муханов.

И хочется в 2 Сезоне были Количество серий: 60
17 января 2025, 15:07 Ответить
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