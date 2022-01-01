Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Валерия Бурдужа
Валерия Бурдужа
О персоне
Фильмография
Валерия Бурдужа
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 апреля 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Валерия Бурдужа
Родилась 28 апреля 1993 года. Знаменск, Россия.
Развернуть
Фильмография Валерия Бурдужа
Молодое вино
драма
2019, Россия
2.0
Все фильмы
Related video
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»