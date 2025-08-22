Меню
Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе
Зрителей ждут новые герои и их приключения.
Написать
22 августа 2025 16:11
На НТВ тренд на воскрешения: вместе с Семеновым из «Невского» оживет Мухтар
Четвероногий пес сперва будет против доблестных полицейских.
1 комментарий
3 июня 2025 10:52
