Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Колдовская история 2014 - 2015 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Колдовская история
Киноафиша Сериалы Колдовская история Сезоны Сезон 1
Every Witch Way 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

Рейтинг сериала

5.0
Оцените 16 голосов
5.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Колдовская история»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Переезд Discovery
Сезон 1 Серия 1
1 января 2014
Спасение The Big Rescue
Сезон 1 Серия 2
2 января 2014
Охлаждение The Big Chill
Сезон 1 Серия 3
3 января 2014
Я колдую I'm a Witch
Сезон 1 Серия 4
6 января 2014
Дуэльный клуб волшебников Magic Fight Club
Сезон 1 Серия 5
7 января 2014
Мартышкины проказы Monkey Business
Сезон 1 Серия 6
8 января 2014
Мартышкины проказы II Monkey Business II
Сезон 1 Серия 7
9 января 2014
Гексорен, блестящая книга Mac-sic-cle
Сезон 1 Серия 8
10 января 2014
А я говорю – наоборот I Said, Upside Down
Сезон 1 Серия 9
13 января 2014
Давай потанцуем I-Guana Dance With You
Сезон 1 Серия 10
14 января 2014
Возлюбленная рептилия I-Guana you Back
Сезон 1 Серия 11
15 января 2014
Я сделала Бо I Heart Beau
Сезон 1 Серия 12
16 января 2014
Пантеризованная Pantherized
Сезон 1 Серия 13
17 января 2014
Ходить, как пантера Walk Like a Panther
Сезон 1 Серия 14
21 января 2014
Пляжный волейбол Beach Ball
Сезон 1 Серия 15
22 января 2014
Лягушка-Лили Lily Frog
Сезон 1 Серия 16
23 января 2014
Ведьминская простуда Witches' Flu
Сезон 1 Серия 17
27 января 2014
Гексорен в квадрате Hexoren Squared
Сезон 1 Серия 18
28 января 2014
Кругом одни ведьмы Which Witch is Which
Сезон 1 Серия 19
29 января 2014
Избранная The Chosen One
Сезон 1 Серия 20
30 января 2014
График выхода всех сериалов
Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл
Пять сезонов зрители смотрели про приключения рыбного пирога? Значение имени Наруто ошеломляет
Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела»
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
«Сразу делайте скидку»: «Чебурашка 2» за 3 дня побил рекорд первой части — но у зрителей есть претензии
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше