Колдовская история 2014 - 2015 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Every Witch Way
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
1 января 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
20
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
5.0
Оцените
16
голосов
5.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Колдовская история»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Переезд
Discovery
Сезон 1
Серия 1
1 января 2014
Спасение
The Big Rescue
Сезон 1
Серия 2
2 января 2014
Охлаждение
The Big Chill
Сезон 1
Серия 3
3 января 2014
Я колдую
I'm a Witch
Сезон 1
Серия 4
6 января 2014
Дуэльный клуб волшебников
Magic Fight Club
Сезон 1
Серия 5
7 января 2014
Мартышкины проказы
Monkey Business
Сезон 1
Серия 6
8 января 2014
Мартышкины проказы II
Monkey Business II
Сезон 1
Серия 7
9 января 2014
Гексорен, блестящая книга
Mac-sic-cle
Сезон 1
Серия 8
10 января 2014
А я говорю – наоборот
I Said, Upside Down
Сезон 1
Серия 9
13 января 2014
Давай потанцуем
I-Guana Dance With You
Сезон 1
Серия 10
14 января 2014
Возлюбленная рептилия
I-Guana you Back
Сезон 1
Серия 11
15 января 2014
Я сделала Бо
I Heart Beau
Сезон 1
Серия 12
16 января 2014
Пантеризованная
Pantherized
Сезон 1
Серия 13
17 января 2014
Ходить, как пантера
Walk Like a Panther
Сезон 1
Серия 14
21 января 2014
Пляжный волейбол
Beach Ball
Сезон 1
Серия 15
22 января 2014
Лягушка-Лили
Lily Frog
Сезон 1
Серия 16
23 января 2014
Ведьминская простуда
Witches' Flu
Сезон 1
Серия 17
27 января 2014
Гексорен в квадрате
Hexoren Squared
Сезон 1
Серия 18
28 января 2014
Кругом одни ведьмы
Which Witch is Which
Сезон 1
Серия 19
29 января 2014
Избранная
The Chosen One
Сезон 1
Серия 20
30 января 2014
